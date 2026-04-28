Multimillonario indio ofrece trasladar hipopótamos de Colombia a India

Anant Ambani, hijo del hombre más rico de Asia, se ofrece a reubicar 80 hipopótamos colombianos en su centro de conservación en India, tras la autorización de eutanasia por parte del gobierno colombiano para controlar la especie invasora.

El debate sobre el futuro de los hipopótamos en Colombia ha tomado un giro inesperado con la generosa oferta del multimillonario indio Anant Ambani . El empresario, hijo del magnate asiático Mukesh Ambani y figura clave en Reliance Industries, ha propuesto al gobierno colombiano trasladar hasta 80 hipopótamos a Vantara , un innovador centro de rescate y conservación de fauna silvestre ubicado en el estado de Gujarat, India .

Esta propuesta surge en un momento crítico, después de que las autoridades colombianas autorizaran la eutanasia de una parte de la población de hipopótamos como medida drástica para controlar su proliferación y mitigar el impacto negativo que están causando en los ecosistemas locales. La situación es compleja y arraigada en la historia reciente de Colombia.

Los hipopótamos que actualmente habitan la cuenca del río Magdalena son descendientes directos de los cuatro animales que fueron introducidos en el país por el infame narcotraficante Pablo Escobar en la década de 1980. Lo que comenzó como una excentricidad personal se ha convertido en un desafío ambiental de proporciones considerables.

La población ha crecido exponencialmente, alcanzando actualmente una estimación de cerca de 200 individuos, y las proyecciones indican que, sin medidas de control efectivas, podría superar los 1.000 ejemplares para el año 2035. Esta expansión descontrolada representa una seria amenaza para la biodiversidad local, especialmente para especies vulnerables como el manatí, y también plantea riesgos para las comunidades ribereñas que conviven con estos animales de gran tamaño y comportamiento potencialmente agresivo.

La decisión del gobierno colombiano de considerar la eutanasia como una opción viable fue tomada tras agotar otras alternativas, incluyendo la búsqueda de países dispuestos a acoger a los hipopótamos. Lamentablemente, según declaraciones de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, ningún país se mostró receptivo a la solicitud. Ante este panorama desalentador, la propuesta de Anant Ambani representa una luz de esperanza.

Ambani enfatizó en un comunicado que estos animales son víctimas de circunstancias ajenas a su voluntad y que, si existe una solución segura y humana para salvarlos, es una responsabilidad moral actuar en consecuencia. Vantara, el centro de conservación que Ambani propone como nuevo hogar para los hipopótamos, ya alberga una variedad de animales rescatados, incluyendo elefantes, grandes felinos y primates, lo que demuestra su capacidad y experiencia en el cuidado de especies en peligro de extinción o que requieren rehabilitación.

El empresario subraya que la protección de la fauna silvestre y la seguridad de las comunidades locales no son objetivos mutuamente excluyentes, sino que pueden coexistir armoniosamente a través de la aplicación de la ciencia y una planificación cuidadosa. La infraestructura y el personal especializado de Vantara están preparados para recibir a los hipopótamos y brindarles el cuidado necesario, siempre en colaboración y bajo las directrices establecidas por el gobierno colombiano.

La propuesta no solo implica el traslado físico de los animales, sino también un compromiso a largo plazo con su bienestar y adaptación a un nuevo entorno. Sin embargo, la propuesta de Ambani no está exenta de desafíos y controversias. Expertos y autoridades colombianas advierten sobre las dificultades logísticas y los riesgos asociados con el traslado de animales de esta envergadura a un continente diferente.

El transporte en sí mismo representa un estrés significativo para los animales, y la adaptación a un nuevo clima, dieta y entorno social podría ser complicada. Además, existe la preocupación de que la introducción de hipopótamos en un nuevo ecosistema, incluso en un centro de conservación, pueda tener consecuencias imprevistas.

El Instituto Humboldt, en un informe de 2022, ya había señalado que los hipopótamos representan una amenaza para los ecosistemas acuáticos colombianos, alterando la calidad del agua y compitiendo con especies nativas. La viabilidad de la propuesta de Ambani dependerá de una evaluación exhaustiva de estos riesgos y de la implementación de medidas de mitigación adecuadas.

Es crucial que se realice un estudio detallado del impacto ambiental del traslado, así como un plan de manejo integral para garantizar el bienestar de los hipopótamos y la protección del ecosistema de Gujarat. La colaboración entre Colombia e India, así como la participación de expertos en conservación de la fauna silvestre, serán fundamentales para el éxito de esta iniciativa.

La decisión final recaerá en el gobierno colombiano, que deberá sopesar cuidadosamente los beneficios y los riesgos antes de dar luz verde a este ambicioso proyecto





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