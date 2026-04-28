Multimillonario indio ofrece salvar a los hipopótamos de Escobar en Colombia

Anant Ambani, hijo del hombre más rico de Asia, se ha ofrecido a trasladar a los 80 hipopótamos descendientes de los animales de Pablo Escobar a su zoológico en India, evitando así su eutanasia. La manada se ha convertido en una especie invasora que amenaza el ecosistema colombiano.

El hijo del hombre más rico de Asia, Anant Ambani , ha ofrecido una solución a uno de los problemas ambientales más inusuales de Colombia : la manada de hipopótamos descendientes de los animales importados ilegalmente por el narcotraficante Pablo Escobar .

Esta manada, que ahora supera los 80 ejemplares, se ha convertido en una especie invasora que amenaza el ecosistema local y ha provocado conflictos con las comunidades pesqueras a lo largo del río Magdalena. A pesar de los intentos de control, como la castración, la población sigue creciendo debido a la ausencia de depredadores naturales y las condiciones ideales de la región pantanosa de Antioquia.

Los hipopótamos, originarios de África, han desplazado a la fauna nativa y representan un peligro para los habitantes de la zona, ya que estos animales pueden llegar a pesar hasta tres toneladas y son conocidos por su comportamiento territorial y agresivo. En una carta dirigida al ministro de Medio Ambiente de Colombia, el director ejecutivo del zoológico Vantara, propiedad de Anant Ambani, expresó su disposición a recibir y cuidar a los hipopótamos en su centro de conservación en el estado indio de Gujarat.

Vantara, que alberga más de 2.000 especies en un área de 1.400 hectáreas, se ha comprometido a brindarles 'cuidado de por vida' a estos animales. Sin embargo, el zoológico ha sido objeto de críticas por parte de activistas y conservacionistas, quienes cuestionan la idoneidad del clima cálido y seco de la región para albergar a especies que requieren condiciones más húmedas.

A pesar de estas controversias, la oferta de Ambani representa una alternativa a la eutanasia, que había sido considerada como la única opción viable para controlar la población de hipopótamos en Colombia. La historia de estos hipopótamos se remonta a la época de Pablo Escobar, quien los importó ilegalmente para su finca, la Hacienda Nápoles, donde los mantenía como parte de su colección de animales exóticos.

Tras su muerte en 1993, los hipopótamos fueron liberados y se multiplicaron sin control, convirtiéndose en un problema ambiental y social. Aunque algunos expertos han sugerido la posibilidad de reubicarlos en reservas naturales o zoológicos, la logística y los costos han sido obstáculos importantes. La propuesta de Vantara, si se lleva a cabo, podría marcar un precedente en la gestión de especies invasoras y en la cooperación internacional para la conservación de la vida silvestre.

Sin embargo, aún quedan desafíos por resolver, como el transporte seguro de los animales y la adaptación a su nuevo entorno





bbcmundo / 🏆 23. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hipopótamos Pablo Escobar Colombia Anant Ambani Especies Invasoras

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Atentado en Colombia deja al menos 20 muertos a un mes de las eleccionesUn ataque con explosivos en el departamento de Cauca, Colombia, ha causado la muerte de al menos 20 civiles y ha destruido vehículos en la carretera Panamericana. El atentado, el peor desde la firma del acuerdo de paz con las FARC, se atribuye a disidencias de este grupo armado.

Read more »

Qué se sabe de las víctimas y otras 3 preguntas sobre los ataques que dejaron al menos 20 muertos y decenas de heridos en el sur de ColombiaLas autoridades han responsabilizado a las disidencias de las FARC del ataque más mortal, ocurrido el sábado.

Read more »

Los atentados en Colombia impactan en la campaña y refuerzan las críticas a la 'paz total' de PetroEl atentado que dejó al menos 20 muertos en el suroeste de Colombia, en medio de una ola de ataques en la zona, fue rápidamente condenado por la dirigencia política del país, pero los mensajes también expusieron las divisiones acentuadas por el clima electoral, cuando faltan cinco semanas para la votación presidencial del 31 de mayo.

Read more »

Quién es 'Marlon', el guerrillero tras el ataque en Colombia con 20 muertosEl presidente Petro atribuye a alias Marlon la autoría del ataque en la Vía Panamericana que dejó 20 muertos y por el que se ofrece una recompensa de US$1,4 millones. Se detalla la identidad del guerrillero y el contexto de violencia en las regiones de Cauca y Valle del Cauca.

Read more »

Multimillonario indio ofrece trasladar hipopótamos de Colombia a IndiaAnant Ambani, hijo del hombre más rico de Asia, se ofrece a reubicar 80 hipopótamos colombianos en su centro de conservación en India, tras la autorización de eutanasia por parte del gobierno colombiano para controlar la especie invasora.

Read more »

Millonario indio Anant Ambani ofrece acoger a los 80 'hipopótamos de la cocaína' que Colombia quiere sacrificarEl magnate indio Anant Ambani, hijo del millonario Mukesh Ambani, propone recibir en su centro de conservación de fauna silvestre de India a 80 hipopótamos a los que el Gobierno de Colombia autorizó sacrificar en una medida que anunció para preservar su ecosistema.

Read more »