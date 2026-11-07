Multas hasta un millón de euros para autotransporte por precios engañosos

El Ministerio de Bustinduy inicia sanción a operador de autobuses por drip pricing y cláusulas abusivas, con multas hasta 100.000 o un millón de euros.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dado un paso firme al abrir un expediente sancionador contra una empresa de transporte de viajeros por carretera. El departamento, liderado por el ministro Pablo Bustiduy, ha informado este sábado que la compañía enfrenta procedimientos por posibles prácticas engañosas en la fijación de precios y la aplicación de cláusulas contractuales abusivas. Esta medida busca proteger los derechos de los consumidores durante la contratación de servicios de transporte terrestre.

Drip Pricing y Precios Finales Ocultos

La Dirección General de Consumo ha identificado que la empresa no indica el precio final completo de los billetes al inicio del proceso de compra. Este método, conocido técnicamente como drip pricing, consiste en ocultar los gastos de gestión hasta que el cliente ha introducido sus datos personales y avanzado significativamente en la fase de contratación online. La autoridad considera que esta práctica obstaculiza la libertad de elección del usuario y dificulta la comparación directa con los precios ofrecidos por otras compañías del sector.

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Según el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, esta omisión constituye una infracción por publicidad engañosa y se clasifica como una práctica comercial desleal. La norma exige que el coste total, incluyendo todos los gastos obligatorios, sea visible desde el primer momento de la comunicación comercial para garantizar la transparencia en las transacciones comerciales.

Sanciones Económicas y Marco Legal

Las consecuencias legales para la empresa implicada pueden ser severas si se confirman las acusaciones. Las sanciones por esta modalidad de publicidad engañosa pueden acarrear una multa de hasta cien mil euros. Además, la multa puede alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por el presunto infractor a lo largo del tiempo en que se mantuvo la práctica.

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Este marco regulatorio se ha reforzado explícitamente mediante la conocida como Ley SAC (Servicios de Atención a la Clientela), aprobada el año pasado. Dicha legislación introdujo modificaciones en el artículo 20.1 c) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Estas modificaciones establecen de forma ineludible que los gastos de gestión, cuando existen, forman parte intrínseca del precio final del producto o servicio y deben incluirse desde el inicio de cualquier interacción comercial.

Cláusulas Abusivas en Reembolsos de Cancelaciones

Además del problema de los precios iniciales, el Ministerio ha detectado una segunda irregularidad grave relacionada con las cancelaciones de viajes. La compañía no estaría realizando el reembolso íntegro del dinero pagado por los billetes cuando un trayecto es cancelado. Específicamente, la empresa no reingresa al cliente el importe correspondiente a los gastos de gestión, justificando su retención mediante cláusulas contractuales.

El Departamento dirigido por Bustinduy considera que estas cláusulas que impiden la devolución total son abusivas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 83 y 87 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esta legislación tipifica la existencia de cláusulas abusivas en los contratos como una infracción grave que requiere una sanción disuasoria para el operador.

Implicaciones y Próximos Pasos Legales

Las sanciones específicas por la introducción o existencia de cláusulas abusivas son particularmente elevadas en comparación con las de publicidad engañosa. La multa podría alcanzar un millón de euros o llegar a ser entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido por la empresa. Estas cifras reflejan la gravedad con la que la normativa actual protege al consumidor frente a desequilibrios contractuales significativos.

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Este es el segundo expediente sancionador que abre Consumo este año por posibles prácticas engañosas en la indicación de precios en el sector del transporte. Anteriormente, en el verano, la autoridad abrió un procedimiento similar contra una compañía que comercializa billetes de tren y avión, señalando una tendencia preocupante en el sector de la movilidad.

Finalmente, la Dirección General de Consumo recuerda que la iniciación de estos expedientes no prejuzga el resultado final del procedimiento sancionador. La empresa tendrá la oportunidad de presentar sus alegaciones y pruebas durante el proceso administrativo. Sin embargo, las autoridades mantienen una postura firme en la defensa de la transparencia comercial y los derechos de los ciudadanos en un contexto de alta demanda estacional.