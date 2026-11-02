Multa 200 euros y 4 puntos por no usar cinturón en ciudad

La DGT aplica multas de 200 euros y retira 4 puntos del carnet por no usar el cinturón. Riesgos graves en trayectos urbanos.

La Guardia Civil y las policías locales tienen la autoridad para imponer multas de 200 euros y retirar 4 puntos del permiso de conducir a los conductores que no utilicen el cinturón de seguridad mientras el vehículo se encuentra en movimiento. Esta aplicación estricta de la normativa marca un cambio significativo en la vigilancia del cumplimiento de las normas de circulación.

Sanción económica y puntos del carnet

Las nuevas medidas del Reglamento General de Circulación están siendo ejecutadas activamente por las fuerzas de seguridad. La Dirección General de Tráfico ha detallado las consecuencias legales para disuadir a los conductores de abandonar el vehículo o desabrocharse antes de tiempo. El objetivo es eliminar la falsa sensación de seguridad o comodidad que algunos buscan al finalizar su trayecto.

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Errores comunes en trayectos cortos

Es frecuente observar a conductores que se quitan el cinturón justo después de superar el último giro o al llegar a su calle de destino. Otros realizan esta acción cuando están estacionando el coche. Estas prácticas, aunque parecen ganar segundos valiosos, no aportan ningún beneficio real y aumentan exponencialmente el riesgo de lesiones graves.

Ineficacia de los sistemas de retención

La DGT advierte que es precisamente en los recorridos cortos de trayectos urbanos donde se producen la mayoría de los accidentes. Desabrochar el cinturón equivale a desactivar el sistema de seguridad. La importancia del cinturón no se limita a la retención directa del cuerpo, sino que interactúa con otros dispositivos.

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Pretensores y airbags son vitales

Liberar el cinturón antes del momento adecuado invalida la efectividad conjunta del pretensor y del airbag. Estos elementos deben actuar en sincronía para ofrecer la máxima protección. No hacerlo de forma adecuada durante la circulación pone en peligro la vida del ocupante y de terceros.

Responsabilidad del conductor

Cuando el infractor es el conductor, se le agrega la detracción de puntos a la multa. Esta medida se aplica en todas las vías urbanas e interurbanas. Los conductores únicamente son responsables de asegurar el cumplimiento de esta norma básica. El incumplimiento conlleva sanciones inmediatas.

Importancia de la rigurosidad normativa

Alejandro Pablo Asín, redactor en 20 Minutos en la sección de Motor y Movilidad, reporta que estas noticias buscan aportar rigor informativo. La información sobre el mundo del motor es fundamental para la seguridad pública. Los lectores deben estar informados sobre las actualizaciones legales.