Markwayne Mullin asegura que la interrupción aérea no es terrorismo. La FAA y ASI explican fallos técnicos en sistemas de gestión de vuelos.

Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha negado rotundamente que la interrupción total del tráfico aéreo en el territorio nacional tenga relación con una amenaza terrorista. Durante una rueda de prensa, el funcionario reiteró que los problemas observados en el sistema de transporte se deben exclusivamente a fallos en las telecomunicaciones, desestimando cualquier vínculo con atentados como los del 11 de septiembre.

Rechazo explícito a comparaciones con el 11 de septiembre

El secretario Markwayne Mullin declaró claramente que no permitirá que la opinión pública ni los medios asocien este incidente con los atentados terroristas del 11 de septiembre. Mullin admitió que la gente está haciendo esa comparación debido a la parada total en la salida de aviones, pero sostuvo que no se sabe con certeza qué causó la incidencia. El funcionario enfatizó que no existen indicios de una amenaza de seguridad nacional que justifiquen tales comparaciones.

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Mullin confirmó que ya había informado de la situación al presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, el secretario se negó a revelar si la Administración Federal de Aviación (FAA) había recibido advertencias específicas sobre una amenaza antes de suspender los vuelos. Afirmó que las autoridades están trabajando para descubrir exactamente qué ocurrió y que tomarán las acciones apropiadas para asegurar que este incidente no vuelva a suceder.

Papel de Air Space Intelligence y fallos técnicos

La compañía Air Space Intelligence (ASI), encargada de desplegar nuevas tecnologías en junio de 2026, descartó que la interrupción del tránsito aéreo respondiera a un ciberataque o una amenaza terrorista. La administración de Donald Trump, junto con el secretario de Transporte, anunció la adjudicación de un contrato a ASI para implementar dos herramientas complementarias destinadas a optimizar la programación y gestión de los vuelos en todo el Sistema del Espacio Aéreo norteamericano.

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El primer desarrollo, el Sistema de Datos y Servicios de Gestión de Flujo (FMDS), actúa como la nueva columna vertebral del Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo de la FAA. Este sistema está diseñado para equilibrar la demanda con la capacidad operativa. Se suma a esto una mejora integrada en el FMDS, conocida como DSSM, que busca prevenir la congestión mediante la coordinación anticipada de horarios y rutas antes del despegue para reducir los retrasos en los vuelos.

Impacto en el sector y próximos pasos

La suspensión de vuelos ha generado una parálisis significativa en el transporte aéreo, afectando a miles de pasajeros y operadoras. Aunque no se ha especificado el origen exacto de los fallos de telecomunicaciones, las autoridades han asegurado que están investigando la causa raíz. El despliegue de las tecnologías de ASI tenía como objetivo mejorar la eficiencia, pero la interrupción ha planteado preguntas sobre la preparación del sistema ante fallos técnicos.

Markwayne Mullin ha reiterado que se tomarán las medidas necesarias para garantizar que eventos similares no se repitan. La FAA continúa trabajando para restablecer la normalidad en el tráfico aéreo mientras se realizan las pruebas de seguridad correspondientes. La administración busca restaurar la confianza en los sistemas de gestión de vuelos sin comprometer la seguridad nacional.