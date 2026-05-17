Mujeres sospechosas de hantavirus vuelven a dar negativo en la PCR

Ambas mujeres ingresadas en Barcelona y Alacant por sospechas de hantavirus han dado negativo en la PCR por segundo y cuarto tiempo respectivamente, dados que se dieron después de haber mantenido la evolución favorable durante la cuarentena.

Las mujeres ingresadas en Barcelona y Alacant por sospechas de hantavirus vuelven a dar negativo en la PCR . Ambas, que compartieron un vuelo a Países Bajos con una de las fallecidas por el virus, podrán seguir su cuarentena en casa a partir del sábado 23 de mayo si mantienen esta evolución favorable. y, de mantener esta evolución favorable, podrán seguir su cuarentena en sus domicilios a partir del sábado 23 de mayo si dan negativo al cumplirse ya 28 días desde la fecha de exposición.

Por ser contacto de un caso de hantavirus en un vuelo internacional ha dado negativo en la segunda PCR practicada





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