Mujeres mueren al lanzarse al agua para rescatar a un niño de cinco años en Palencia

Dos mujeres han fallecido este domingo en Venta de Baños, Palencia, al lanzarse al agua para rescatar a un niño de cinco años que se encontraba en peligro de ahogamiento en la presa de Baño de Cerrato. El niño ha sido rescatado y se encuentra a salvo.

La madre y la abuela de un niño de cinco años han fallecido este domingo en Venta de Baños, Palencia , al lanzarse al agua para rescatarle tras una caída en la presa de Baño de Cerrato.

El menor, hijo y nieto de las fallecidas, se precipitó al agua y se encontraba en peligro de ahogamiento. Las dos mujeres, vecinas de la capital palentina, se lanzaron al agua para tratar de rescatarlo, pero fallecieron durante el intento. El niño ha sido rescatado y se encuentra a salvo, según han confirmado los servicios de emergencias y la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

El subdelegado en la provincia, Eduardo Santiago, ha explicado que según las primeras informaciones recabadas, el menor se precipitó al agua y las dos mujeres se lanzaron al agua para tratar de rescatarlo, falleciendo ambas durante el intento. El niño ha sido trasladado consciente al Hospital Río Carrión de Palencia para su valoración médica. El tío del niño también ha sido evacuado al mismo centro hospitalario en un estado de nerviosismo.

La Guardia Civil está llevando a cabo las correspondientes actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el suceso. Los hechos se conocieron en torno a las 18:30 horas cuando el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada en la que se indicaba que un menor se estaba ahogando.

El centro de emergencia del 1-1-2 avisó a los bomberos de la Diputación de Palencia, a los Bomberos de la capital palentina, a la Guardia Civil (COS) de Palencia y a Emergencias Sanitarias (Sacyl), que envió una UVI móvil al lugar. La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León activó el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GRIPDE) que se desplazó hasta el lugar.

La provincia de Palencia ha quedado conmocionada por este suceso y el subdelegado ha expresado su pésame y cariño a los familiares y allegados de las víctimas





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