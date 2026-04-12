Mujeres en el Rock: Trayectorias, Desafíos y la Lucha por la Igualdad

Un análisis profundo sobre el papel de las mujeres en el mundo del rock, explorando sus trayectorias profesionales, los obstáculos que enfrentan y la persistente lucha por la igualdad en la industria musical. Este artículo recoge testimonios de comunicadoras, artistas y profesionales que comparten sus experiencias y perspectivas sobre el machismo, la invisibilidad y las exigencias estéticas que caracterizan a este ámbito.

Cedida por Rocking Girls Objetivo Igualdad emisora en la que también dirige muchos especiales. Cuenta que tenía seis años y la marcó tanto que se enamoró del pero lo que más escuchaba era a Ahumada. Por eso estudió periodismo, y cuando estaba terminando la carrera hizo un trabajo sobre porque me encantó el ambiente… Eran como una familia y lo conseguí, cuenta. Fue de las primeras comunicadoras especializadas en rock. Cadena 100 Por Ellas, su pasión por la música le llegó también muy temprano.

Con cinco o seis años, yo sacaba canciones con un piano de oído y me apuntaron a clases y también desde muy niña escuchaba a grupos como y cosas así. Pero no fue hasta llegar a Madrid a estudiar, también periodismo, que descubrió que la música podía ser una profesión, porque iba a muchos conciertos y decía esto me gusta y empecé a tocar con grupos. En 2018 Angie participó en un grupo pionero en poner en valor el arte de las mujeres y denunciar los ridículos porcentajes que ocupan en los grandes festivales. Ese año también se incorporó con su teclado a, junto a Camen Niño al bajo, Elena Castelló a la guitarra eléctrica, Maylin Johoy a la batería, y Belén Estrada al micrófono. Talia Martínez de Marañón Para Estrada la música forma parte de su vida. El culpable, su padre: Es músico aficionado, toca la guitarra y canta desde siempre. Y rememora: En mi familia dicen que con un añito yo prácticamente, pero sin embargo ella comenzó cantando boleros en una orquesta. Cuando le propusieron cantar rock se dio cuenta de que era lo que más disfrutaba cantar e incluso cuenta la anécdota de que su hermana le dijo: Ya está, no cantes El rock me salvó la vida cuando era adolescente. Así de claro lo tiene Raquel Piqueras, productora ejecutiva del programa Aprendí inglés con Bon Jovi porque a mi hermana le encantaba. Y después, cuenta que iba con mis auriculares, con mis walkman y eso me dio la vida. Era la época de escuchar a y grabarlo en la minicadena y luego, continúa: Con la paga del mes te comprabas el disco que te habían recomendado y se ríe al recordarlo: A veces, sufría una decepción. Todo ese bagaje mereció la pena, porque después de ser periodista deportiva le ofrecieron entrar en El Pirata y su banda y sus conocimientos de rock le sirvieron para manejarme en Raquel Piqueras y Marta Vázquez de 'RockFM' en la sala 'Moby Dick' y que son increíbles. Lo de ser periodista especializada en música fue casualidad. Cuenta que estaba en el área de nacional de Radio Nacional de España y se presentó. Y Paco Adrián, que era el director la escogió. Luego cuenta: Empezó Beatriz Pecker a dirigir la emisora y quería que hubiese otro programa diferente y me propusieron que fuera la locutora del programa. Así Virginia cumplió un sueño porque siempre había querido ser periodista, pero no contemplaba la posibilidad de ser periodista musical. Ahora su trayectoria se ha visto avalada por la Virginia Díaz, directora de 180 grados y codirectora de El típico programa de Radio 3 en Moby Dick garitos de rock porque si no decían que no entendías de rock. De hecho, dice que se ha sentido Siempre te decían, ¿seguro, estás segura del todo?. Ahora, dice, afortunadamente en el programa que está eso no le pasa., como por ejemplo, ir a tocar y que el público diga ¡anda pero si tocas como un hombre!. Piensa que es porque al ser mujer te miran con otro rasero e incluso continúa sey antes las cantábamos como si no pasara nada. La directora de 180 grados y codirectora de El típico programa de Radio 3, piensa que el problema del machismo radica en el miedo a la mujer. Cree Díaz que está tan arraigado porque temen que las mujeres, si conseguimos los mismos derechos, vayamos a atacarles y aclara que nada que ver, no hay que tener miedo a la igualdad. mujeres tienen que demostrar mucho más . En la misma línea habla Vázquez, que resume lo que piensan todas: El rock es un mundo muy machista, es un mundo dominado por hombres. Por eso explica la comunicadora porque se te mira con lupa. Además, continúa Vázquez, hay muchas exigencias no solo a nivel artístico, sino también estético. Algo con lo que está de acuerdo la cantante de Rocking Girls: Tienes que estar muy bien físicamente, ser mona porque, insiste: No vale solo con que tengas buena voz. Por eso dice que las cantantes somos tratadas como un. Explica que cuando estás en un escenario te dicen te vamos a poner pantalones cortitos y así vas enseñando. Además tienes que cantar bien, claro, porque tienes que hacerlo todo bien. remata., explica la teclista de la banda femenina, porque músicos canosos de edad son eminencias en la música pero continúa Lófer no conozco a ninguna mujer músico, instrumentista Getty Images de la emisora para buscarme. Al final tuvo que ir a juicio porque se le fue completamente de madre, se le fue de las mano





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