Fadda Fuhaidat fallece tras ser atingida por colonos en Jericó. Israel detiene a dos palestinos mientras investigan el incidente que deja seis heridos.

Una mujer palestina de setenta y dos años falleció el martes en la Ribera Occidental tras ser alcanzada por disparos provenientes de colonos israelíes frente a su residencia. Fadda Fuhaidat recibió un impacto en la cabeza poco después de medianoche cerca de la ciudad de Jericó, donde un grupo de colonos ha establecido una presencia ilegal en viviendas palestinas hace dos semanas. Testigos y funcionarios locales confirmaron que la joven fue asesinada mientras intentaba comprender la naturaleza de la violencia desatada en su barrio.

Detalles del incidente mortal

El conflicto comenzó cuando un automóvil palestino chocó accidentalmente contra el vehículo en el que viajaban los colonos, según informó un funcionario militar israelí. Este evento desencadenó una altercado que rápidamente escaló hasta convertirse en un intercambio de fuego. Los reportes indican que seis palestinos resultaron heridos de bala durante la confrontación, requiriendo atención médica inmediata. La policía israelí y los mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel han iniciado investigaciones formales para determinar las circunstancias exactas del tiroteo.

Also read Condenan a cuatro años de cárcel a un británico que atropelló mortalmente a su mujer en Murcia

Testimonios y acusaciones cruzadas

Nagham Fuhaidat, nieta de la fallecida de diecinueve años, declaró que los colonos han acosado sistemáticamente a los residentes desde que ocuparon las casas con el respaldo de la organización Nachala y el Consejo Regional de Binyamin. Su madre llamó a su esposo, Arafat, para solicitar ayuda al escuchar los disparos. Arafat llegó rápidamente al lugar y, al salir de su automóvil, fue herido en la pierna por un colono. Nagham afirmó que su abuela salió de casa al escuchar la escopeta y recibió un balazo en la nuca que causó su muerte inmediata.

Posiciones oficiales y detenciones

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que detuvieron a dos palestinos, identificados como Arafat y su hijo, acusándolos de provocar una colisión deliberada y atacar a israelíes. Un funcionario militar confirmó la versión de la defensa israelí, indicando que más colonos e israelíes llegaron al sitio mientras los palestinos lanzaban piedras. A diferencia de los detenidos palestinos, ningún colono israelí fue arrestado tras el incidente. Nagham Fuhaidat rechazó las acusaciones como falsas y cuestionó la protección que el ejército brindó a los colonos.

Advertisement

Impacto en la zona y contexto político

La joven declaró que los colonos permanecieron en la zona e impidieron el acceso de las ambulancias a los heridos, lo que agravó la situación de emergencia. Este suceso ocurre semanas después de que decenas de colonos se asentaran en viviendas de la zona alegando haberlas comprado previamente. Israel Ganz, jefe del Consejo Regional de Binyamin, declaró en ese entonces que estaban desmantelando los Acuerdos de Oslo de mil novecientos noventa y tres mediante acciones directas casa por casa.

El incidente ha generado tensión adicional en la Ribera Occidental, un territorio bajo ocupación militar israelí donde el acceso a la Zona A está prohibido para civiles israelíes. Las autoridades investigan si los colonos violaron esta norma al entrar en el área. La muerte de Fadda Fuhaidat marca otro punto alto en la violencia civil y militar que continúa afectando a la población palestina en la región, mientras persisten las disputas sobre la legalidad de los asentamientos.