Mujer italiana muere y 1.700 turistas evacuan debido a incendio en hotel de República Dominicana

Un gran incendio en un hotel del complejo turístico de playa Bayahibe en República Dominicana dejó una víctima mortal y cerca de 1.700 turistas evacuados. El incendio se propagó rápidamente debido a la naturaleza inflamable de partes de las estructuras del techo, hechas de palma, así como a las condiciones del viento.

Una mujer italiana murió y 1.700 turistas fueron evacuados debido a un incendio en un hotel de República Dominicana . Francesca Valentino, de 46 años, falleció en el incendio del hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, informó el servicio de emergencias DAEH.

Tres personas fueron trasladadas a centros médicos y otras seis fueron atendidas en el lugar. El incendio fue controlado, aunque sus causas aún se investigan. Los huéspedes fueron trasladados a hoteles cercanos. El Viva Wyndham Dominicus Palace, parte de la misma cadena, no sufrió daños.

Las actividades turísticas en Bayahibe y sus alrededores no resultaron afectadas y se desarrollan con normalidad y seguridad, según el COE. República Dominicana es el principal destino turístico del Caribe, y recibió a unos 5,6 millones de visitantes en los primeros cinco meses de este año. El país es famoso por sus aguas cristalinas y playas de arena blanca





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República Dominicana Incendio Hotel Turismo Victima Mortal

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