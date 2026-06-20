Mujer italiana muere en incendio en hotel de República Dominicana

Una mujer italiana falleció tras un incendio en el hotel Viva Wyndham Dominicus Beach en República Dominicana, que obligó a evacuar a 1.690 personas.

Una mujer italiana falleció tras un incendio en el hotel Viva Wyndham Dominicus Beach en República Dominicana , que obligó a evacuar a 1.690 personas. La víctima murió mientras recibía atención médica, siendo afectada por el humo del incendio.

Según la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias, al menos 10 personas, incluidos huéspedes y personal de respuesta, recibieron asistencia médica por inhalación de humo y síntomas como mareos y náuseas. El fuego se propagó rápidamente debido a los techos de cana, aunque un hotel cercano de la misma cadena no sufrió daños. Los evacuados fueron trasladados a hoteles cercanos.

Las autoridades de socorro dominicanas informaron de que la mujer, huésped en el complejo, ha muerto mientras recibía atenciones en un hospital. Informes preliminares establecen que las instalaciones del hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, el complejo en cuestión, han sido destruidas en parte.

De acuerdo con un informe preliminar de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), entre las personas afectadas se encuentran huéspedes, visitantes y miembros de los organismos de respuesta que participaron en las labores de control y mitigación del incendio. Varios de los afectados inhalaron humo y otros presentaron palpitaciones, mareos, náuseas y debilidad general asociadas a la exposición al calor y al esfuerzo físico durante la emergencia.

El incendio, todavía de origen desconocido, se propagó con rapidez debido a los techos de cana que cubrían buena parte de áreas comunes del hotel. Un hotel cercano, operado por la misma cadena, no ha sufrido daño alguno según precisaron las autoridades, quienes también detallaron que los evacuados fueron trasladados a hoteles cercanos. La investigación sobre el origen del incendio está en curso





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Incendio En Hotel República Dominicana Mujer Italiana Muere Evacuación De Personas

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