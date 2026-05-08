Mujer ingresada en Alicante por posibles síntomas de hantavirus compartió vuelo con víctima del brote del crucero MV Hondius

Una mujer de 32 años ingresada en Alicante por síntomas compatibles con el hantavirus compartió brevemente espacio con una víctima mortal del brote del crucero MV Hondius. El Gobierno activa protocolos de seguimiento y cuarentena para pasajeros del crucero.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado que una mujer de 32 años ingresada en el Hospital General de Alicante por síntomas compatibles con el hantavirus compartió brevemente espacio con una de las tres víctimas mortales del brote desatado en el crucero MV Hondius.

La paciente se encontraba a dos filas de distancia de la fallecida en un vuelo que partió de Johannesburgo con destino a Ámsterdam. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha indicado que el contacto fue breve y que se espera el resultado de una prueba PCR para determinar si la mujer está infectada.

Si el resultado es negativo, será trasladada al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid, pero si es positivo, ingresará en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN). El Gobierno considera improbable el contagio, aunque mantiene todas las hipótesis en su plan de actuación.

La Generalitat valenciana ha confirmado que la mujer presenta síntomas respiratorios leves y permanecerá en una habitación con presión negativa por precaución, a la espera de los resultados de las pruebas que analizará el Centro Nacional de Microbiología. Otra persona que viajaba en el mismo avión, de nacionalidad sudafricana, ya ha salido de España después de pasar una semana en Barcelona.

El Ministerio de Sanidad ha activado los protocolos de seguimiento internacional para localizar a esta persona y verificar posibles contactos. Ambos contactos volaron en el mismo avión que partió de Johannesburgo el 25 de abril, donde también viajaba una azafata de KLM que fue atendida en Países Bajos y cuyo contagio finalmente se descartó. El Ministerio tuvo conocimiento de estos casos gracias al sistema de alerta temprana de la Unión Europea.

El secretario de Estado ha insistido en que el riesgo para la población general sigue siendo muy bajo y que los sistemas de vigilancia están funcionando correctamente. Mientras tanto, el crucero MV Hondius, con más de 150 personas a bordo, llegará a España en los próximos días.

El Ministerio de Sanidad y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias han mantenido una videollamada con los pasajeros para tranquilizarles y explicarles el protocolo de desembarco en Tenerife y traslado a Madrid. El protocolo establece un traslado en avión militar hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz, aunque habrá aviones medicalizados disponibles en caso de emergencia. El desembarco será inédito y se realizará con lanchas y autobuses directos al avión.

Una vez en Madrid, los pasajeros serán trasladados al Hospital Gómez Ulla, donde se les realizará una cuarentena estricta durante siete días, con pruebas PCR a la llegada y otra una semana después. Durante este periodo, se realizará una vigilancia constante, incluyendo la toma de temperatura dos veces al día. Si se detecta algún síntoma, el paciente será trasladado a una habitación aislada con presión negativa y, en caso de confirmarse el positivo, ingresará en una UATAN





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