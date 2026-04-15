Mujer denuncia que su expareja la obligó a tatuarse su nombre 250 veces por todo el cuerpo y el rostro

Joke, de 52 años, relata cómo su expareja la sometió a un calvario de tatuajes forzados de su nombre por todo su cuerpo y rostro. Ahora, se somete a dolorosas sesiones de láser para eliminar la tinta, mientras busca justicia y apoya a otras víctimas.

Una mujer neerlandesa, identificada como Joke, de 52 años, ha denunciado a su expareja por obligarla a tatuarse su nombre, 'Hans', en aproximadamente 250 ocasiones por todo el cuerpo, incluyendo su rostro. Actualmente, Joke se enfrenta a un prolongado y doloroso proceso de eliminación de los tatuajes mediante sesiones de láser para borrar la tinta negra que cubre casi el 90% de su piel. Algunos de los tatuajes incluyen la frase 'Propiedad de Hans'.

Joke relata que su expareja la sometió a largas horas de tatuaje, aunque él sostiene que todo se realizó con su consentimiento durante la relación. Según el testimonio de Joke, su ex compró una máquina de tatuar económica en 2020 y la utilizó en ella durante todo ese año, marcando su piel con su nombre, iniciales y frases posesivas, especialmente en zonas que él consideraba vulnerables a la atención de otros. Tras finalizar la relación, Joke acudió a la policía para denunciar el abuso, pero el caso no prosperó y no se presentaron cargos contra el hombre. Andy Han, fundador de la organización holandesa 'Stichting Spijt van Tattoo' (Fundación Arrepentimiento de Tatuaje), ha estado brindando apoyo a Joke en el proceso de eliminación de los tatuajes. Han explica que la falta de acción policial se debe a que el acusado argumenta consentimiento por parte de Joke. Señala que en el momento en que Joke buscó ayuda, sufría de alcoholismo y drogadicción, secuelas de los presuntos abusos. Han considera que las autoridades no pudieron proceder legalmente debido a la dificultad de probar la coacción, dado que el exnovio afirmaba el consentimiento de Joke. La fundación ha lanzado una campaña de recaudación de fondos en Gofundme para cubrir los más de 25.000 libras esterlinas que se estiman costará la eliminación de los tatuajes. La campaña ha superado su objetivo, recaudando más de 26.000 libras. Gran parte de los tatuajes, especialmente los del rostro, ya han desaparecido, y Joke espera estar libre de ellos a finales de este año. Sin embargo, el daño psicológico es profundo y las cicatrices emocionales no se borran con láser. Joke continúa en su proceso de recuperación y desea ofrecer apoyo a otras mujeres en situaciones similares, demostrando que la recuperación es posible. 'Cualquiera que haya sufrido un profundo dolor puede levantarse. Si yo pude, otras también pueden', afirma. Los fondos adicionales se destinarán a ayudar a otras víctimas. El caso pone de manifiesto la complejidad legal en situaciones de violencia psicológica y el impacto devastador que estas experiencias tienen en la salud mental de las víctimas. La resistencia y la esperanza de Joke son un faro para quienes han sufrido abusos, recordándoles que la superación y la justicia, aunque difíciles de alcanzar, son metas por las que merece la pena luchar. La solidaridad demostrada a través de la recaudación de fondos subraya la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo en el camino hacia la sanación





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