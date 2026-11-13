Mujer de 43 años herida con arma blanca en Hellín es detenida el agresor

La Policía Nacional detiene a un hombre por agredir con arma blanca a una mujer de 43 años en la calle San Blas de Hellín, Albacete. Otra joven también requiere atención médica.

La Policía Nacional ha procedido a detener a un hombre tras agredir con un arma blanca a una mujer de 43 años en la localidad de Hellín, situada en la provincia de Albacete. Este incidente, clasificado como un ataque machista, tuvo lugar el jueves en la calle San Blas, provocando la intervención inmediata de los servicios de emergencia locales.

Detalles de la agresión en la calle San Blas

Los hechos ocurrieron exactamente a las 22:09 horas del día jueves. Según la información facilitada por el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, la víctima fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada urgentemente al hospital en una Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI). Este traslado fue necesario debido a la gravedad de las heridas sufridas por el arma blanca.

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Otra joven requiere atención por crisis convulsiva

Además de la mujer de 43 años, los servicios sanitarios tuvieron que atender a una segunda persona durante el incidente. Se trata de una joven de 23 años que sufrió una crisis convulsiva tras presenciar la agresión. Su estado de salud fue evaluado por el personal médico, quedando bajo su supervisión en el centro hospitalario junto a la principal víctima del ataque.

Investigación sobre el vínculo entre agresor y víctima

Actualmente, no se conoce si existía alguna relación previa entre la mujer de 43 años y el hombre que ya ha sido detenido por la Policía Nacional. Las autoridades investigan las circunstancias exactas del encuentro y los motivos que condujeron a la violencia. El detenido permanece bajo custodia policial mientras se esclarecen los hechos y se determinan las responsabilidades legales.

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Recursos de atención a víctimas de violencia machista

Ante situaciones de violencia de género, la línea de atención 016 ofrece ayuda a las víctimas las 24 horas del día, los siete días de la semana. Este servicio está disponible en 53 idiomas diferentes para garantizar la asistencia a cualquier persona en España. Además, en caso de emergencias inmediatas, la ciudadanía puede contactar con el número de emergencias 112 o utilizar la aplicación ALERTCOPS para notificar la situación.

Impacto social y medidas de seguridad en Hellín

Este incidente en Hellín ha generado alarma en la comunidad local, reafirmando la necesidad de seguir trabajando contra la violencia machista. Las autoridades locales y nacionales continúan cooperando para prevenir este tipo de agresiones. Se insta a la ciudadanía a estar atenta ante cualquier signo de peligro y a utilizar los canales de denuncia disponibles para proteger a las posibles víctimas.