¿Te cansabas de la noticia sobre la mujer de 32 años aislada en el hospital de San Juan de Alicante por sospechas de hantavirus y sobre el brote en el crucero MV Hondius? TeeSt esto como un resumen.

La mujer de 32 años aislada desde el pasado viernes en el hospital de San Juan de Alicante por sospechas de hantavirus ha dado por tercera vez negativo en la prueba PCR.

Continuará ingresada en el mismo centro sanitario, según lo dispuesto por el Ministerio de Sanidad. España ha fijado el 10 de mayo como inicio de la cuarentena para los aislados en el Hospital Gómez Ulla por el hantavirus, aunque su situación será reevaluada a los 28 días.

El president del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido junto al director de la OMS, Tedros Adhanom, en una rueda de prensa conjunta para valorar por primera vez la gestión de la crisis del hantavirus. El brote ha provocado tres muertes y están confirmados otros cinco casos, a los que se ha sumado el positivo de uno de los 14 españoles, que están en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.

Las autoridades sanitarias de California han informado de que cuatro residentes del estado han estado expuestos al hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius, aunque todos permanecen sanos y sin síntomas





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