Mujer condenada por enviar imágenes íntimas de su hija perfil falso en Instagram

Juzgado condena a dos años de prisión a una madre por corrupción de menores al enviar fotos íntimas de su hija a un perfil falso de Instagram creyendo que era del futbolista.

Un juzgado ha condenado a una mujer a dos años de prisión por el delito de corrupción de menores tras reconocer haber tomado fotografías íntimas de su propia hija y haberlas difundido a través de plataformas de redes sociales. La sentenciada admitió los hechos en su totalidad durante la vista oral, lo que permitió al tribunal dictar una condena que incluye penas accesorias y medidas de protección para la víctima.

La investigación se centró en la conducta de la madre, quien capturó varias imágenes de la menor, algunas de las cuales mostraban sus genitales de forma explícita. Además, grabó un vídeo en el que aparecía sin ropa interior, material que posteriormente utilizó para enviarlo a un tercero. Estos actos constituyeron la base de la acusación por la cual fue juzgada.

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El error con el perfil falso de Instagram

La acusada había remitido ese material desde su cuenta de Instagram a un perfil específico que pensaba, erróneamente, que pertenecía al conocido futbolista del equipo nacional. En realidad, dicho perfil había sido creado por una conocida de su hija, una realidad que la madre ignoraba en el momento de la transacción digital. Este detalle fue crucial para entender el alcance y el destino del contenido ilícito.

Acuerdo judicial y atenuante psíquica

Durante la vista oral, celebrada el 28 de octubre, la Fiscalía, la acusación particular y la defensa alcanzaron un acuerdo de conformidad. La acusada admitió los hechos y se incorporó a la causa que padecía en el momento de estos, aunque afectaba a sus capacidades. Esta circunstancia fue apreciada por el tribunal como una atenuante muy cualificada de anomalía psíquica, lo que influyó en la valoración final de la pena.

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Penas y órdenes de protección estrictas

El tribunal ordenó una medida de alejamiento que le prohíbe acercarse a menos de 250 metros de la menor y comunicarse con ella durante un periodo superior en un año a la condena. Esta restricción física y de contacto está diseñada para garantizar la seguridad y el bienestar emocional de la víctima, protegiéndola de cualquier posible contacto con la autora de los delitos.

Obligaciones educativas y económica

Además de la pena privativa de libertad, la condenada deberá cumplir tres años de libertad vigilada y participar en programas de educación sexual. También permanecerá seis años inhabilitada para el ejercicio de la patria potestad y no podrá desempeñar actividades profesionales que impliquen contacto habitual con menores. Finalmente, deberá indemnizar con 17.000 euros a la menor por los daños morales causados.