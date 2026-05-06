Mujer asesinada en Santa Úrsula: detenido su pareja en un caso de violencia machista

Una mujer ha sido asesinada en Santa Úrsula (Tenerife) presuntamente por su pareja, quien ya ha sido detenido. El crimen se investiga como un caso de violencia machista, aunque aún se desconocen las circunstancias exactas. Las autoridades recuerdan los recursos disponibles para víctimas de violencia de género.

Una mujer ha sido asesinada en las primeras horas de la madrugada en el municipio de Santa Úrsula , en la isla de Tenerife , presuntamente a manos de su pareja, quien ya ha sido detenido por las autoridades.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno, el crimen se está investigando como un caso de violencia machista, aunque aún se desconoce si el detenido mantenía una relación sentimental con la víctima en el momento de los hechos o si ya habían terminado su relación. Las autoridades trabajan en estos momentos para esclarecer todas las circunstancias del suceso, incluyendo el posible motivo del ataque y las condiciones en las que se produjo el crimen.

La investigación está en curso y se espera que en las próximas horas se puedan ofrecer más detalles sobre el caso. Mientras tanto, las autoridades recuerdan a todas las víctimas de violencia de género que cuentan con diversos recursos para recibir ayuda y protección. El teléfono 016 está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y atiende en 53 idiomas diferentes, además de ofrecer asistencia a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es.

También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En situaciones de emergencia, se recomienda llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

Para aquellos casos en los que no sea posible realizar una llamada, existe la aplicación ALERTCOPS, que permite enviar una señal de alerta a las fuerzas de seguridad con geolocalización incluida. Este trágico suceso se suma a la lista de crímenes machistas que han sacudido a la sociedad en los últimos meses, recordando la necesidad de seguir trabajando en la prevención y erradicación de la violencia de género.

Las autoridades y las organizaciones sociales insisten en la importancia de denunciar cualquier situación de riesgo y de hacer uso de los recursos disponibles para proteger a las víctimas





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