Mujer aislada en hospital de Alicante y vecina de Barcelona testadas negativas por hantavirus tras colisión en avión con fallecidas en crucero MV Hondius

Una mujer aislada en un hospital de Alicante y una vecina de Barcelona, aisladas por sospechas de hantavirus tras haber coincidido en un avión con dos mujeres fallecidas en el crucero MV Hondius, han dado negativo en esta enfermedad en la segunda PCR que se les ha realizado.

La mujer aislada en un hospital de Alicante por sospechas de hantavirus tras coincidir en un avión con una mujer contagiada que viajaba en el crucero MV Hondius y que falleció ha dado negativo en esta enfermedad en la segunda PCR que se le ha realizado, ha informado este lunes la Conselleria de Sanidad.

Lo mismo ha ocurrido con la vecina de Barcelona que está en cuarentena en el Hospital Clínic, que ha dado negativo tras tener contacto en el avión con la neerlandesa fallecida, ha informado este domingo el departamento catalán de Salud en un comunicado





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