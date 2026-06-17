Muerte en puentismo en Brasil: Prisión preventiva para instructores tras lanzar a joven sin cuerda

Una joven falleció en Brasil durante un salto de puentismo al ser lanzada sin la cuerda de seguridad. Tres instructores han sido detenidos preventivamente y enfrentan cargos por negligencia. El accidente ocurrió en la Ponte do Esqueleto, un viaducto popular para deportes extremos. Los involucrados reconocieron su papel pero no supieron explicar los fallos en los protocolos de seguridad.

El trágico incidente ocurrido en la Ponte do Esqueleto, en São Paulo , Brasil , ha puesto sobre la mesa la responsabilidad penal y la gestión de seguridad en actividades de deportes extremos .

Una joven de 21 años, Maria Eduarda, perdió la vida el pasado sábado tras ser lanzada al vacío durante un salto de puentismo sin el equipo de seguridad adecuado, es decir, sin la cuerda que garantizara su supervivencia. Este suceso, que ha conmocionado a la opinión pública, ha desencadenado una investigación judicial que ha llevado a la prisión preventiva de tres personas involucradas en la organización del evento.

Los acusados, identificados como instructores encargados de colocar y asegurar las cuerdas, reconocieron en declaraciones televisivas su papel en la preparación de la actividad, pero no supieron explicar con precisión cómo se dividieron las tareas de seguridad ni el chequeo previo al lanzamiento de la víctima. Uno de ellos, Egoroff, admitió con frustración: "Es difícil entender cómo no lo vimos", en referencia a la ausencia de la cuerda en el momento del salto.

Por su parte, Cintra describió un procedimiento poco riguroso, afirmando que "a veces yo coloco (la cuerda) y otro chequea, a veces otro chequea y otro coloca", lo que evidencia una falta de protocolos claros. El tercer implicado, Gonçalves, reconoció que su función se limitaba a posicionar a la joven antes de lanzarla. El accidente quedó grabado en un video difundido en redes sociales, donde se escucha la desesperación de los testigos al percatarse del error.

Inmediatamente, los presentes intentaron socorrer a Maria Eduarda iniciando maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero el equipo médico, al llegar, constató el fallecimiento. La investigación también ha revelado que la caminata de la Ponte do Esqueleto, un viaducto de 30 a 35 metros de altura ubicado a 150 kilómetros de São Paulo, es un lugar popular para actividades de alto riesgo como el bungee jump y el rope jump, pero que carecía de autorización oficial para estos eventos.

Las autoridades buscan determinar si existió negligencia grave o un fallo sistémico en la organización. Mientras tanto, el abogado de los defensores ha anunciado que interpondrá un recurso para solicitar la liberación de sus clientes, argumentando que no puede imputárseles dolo, ya que afirman que los acusados no asumieron voluntariamente el riesgo de un desenlace fatal.

Este caso plantea interrogantes sobre la regulación de los deportes extremos, la formación de los instructores y la obligación de garantizar la seguridad de los participantes, especialmente en estructuras abandonadas como esta, originalmente construida como vía ferroviaria y clausurada hace décadas para frenar eventos clandestinos. La comunidad local y las familiares de la víctima exigen justicia y más controles para evitar que una tragedia similar se repita





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