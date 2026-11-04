Muerte en Maratón Nueva York: Rabdomiólisis causa fallecimiento de Rachel Apa

Rachel Apa, de 24 años, muere por rabdomiólisis durante el Maratón de Nueva York. Expertos analizan riesgos médicos y condiciones climáticas.

La Policía de Nueva York confirmó que una mujer de 24 años llamada Rachel Apa se desplomó el domingo mientras participaba en el Maratón de Nueva York y falleció posteriormente en un hospital. La corredora, originaria de Lewisberry, Pensilvania, colapsó a solo un par de millas, aproximadamente 3 km, de la línea de meta. Las muertes durante estas pruebas son extremadamente inusuales según expertos, a pesar del aumento de participantes en carreras de 42,16 km.

Diagnóstico médico confirma rabdomiólisis fatal

La oficina del médico forense de la ciudad informó el martes que continúa investigando la muerte de Apa. Su padre, Steve Apa, declaró a The New York Times que la causa fue rabdomiólisis, una condición poco común donde el músculo esquelético se descompone rápidamente e intoxica el organismo. Esta afección puede dañar los riñones, producir problemas cardíacos potencialmente mortales o desencadenar un fallo multiorgánico. Cuando Apa se desplomó, un transeúnte le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar y el personal utilizó un desfibrilador. Los paramédicos trasladaron a Apa al hospital, pero no lograron salvarle la vida.

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Factores climáticos agravan riesgo muscular

El Dr. Doug Farrell, nefrólogo del hospital Mount Sinai, señaló que si bien la rabdomiólisis es poco frecuente, ya había visto casos anteriormente en el Maratón de Nueva York. En un estudio publicado en abril, Farrell documentó un aumento drástico de casos durante la edición de 2022, cuando los médicos trataron a 24 corredores por esta afección frente a los tres o cuatro casos habituales. La diferencia parecía radicar en las elevadas temperaturas y la humedad, indicando que el índice de calor superó los 76 grados Fahrenheit (aprox. 24 °C), convirtiéndolo en el más caluroso desde que la carrera se trasladó al mes de noviembre en 1986.

Farrell explicó que el día de la prueba también registró temperaturas mucho más altas que las dos semanas anteriores, por lo que los corredores no estaban tan aclimatados al calor. El maratón de Nueva York se llevó a cabo el 1 de noviembre. Durante ese evento, las temperaturas fueron más moderadas, oscilando en torno a los 65 grados Fahrenheit (aprox. 18 °C). El calor puede perjudicar o ralentizar a los maratonistas, ya que reduce la eficacia de la sudoración. Al correr, los músculos generan mucho calor y la función principal del cuerpo es eliminarlo, afirmó Farrell.

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Expertos destacan rareza de fallecimientos jóvenes

El Dr. Jonathan Kim, director fundador de Emory Sports Cardiology, afirmó que las muertes durante los maratones son extremadamente infrecuentes. Kim, quien no participó en el caso de Apa, fue coautor de dos amplios estudios que analizaron datos sobre muertes en medias maratones y maratones completas en Estados Unidos a lo largo de 23 años. Consideró que la muerte de Apa es sumamente trágica y que no es habitual que una mujer joven fallezca mientras corre un maratón. Indicó que la causa más frecuente de paro cardíaco repentino es el infarto de miocardio, y no la rabdomiólisis.

En el caso de los corredores más jóvenes, la segunda causa más común de muerte por paro cardíaco es de origen desconocido, incluso tras realizar un estudio cardiológico exhaustivo. Los casos más leves de rabdomiólisis suelen darse entre corredores de fondo, ya que el tejido muscular se degrada durante el ejercicio. Si una persona jugara un partido de fútbol americano y posteriormente se sometiera a un análisis de sangre para detectar enzimas musculares, la prueba las identificaría; sin embargo, estos casos suelen pasar inadvertidos. Se han registrado brotes de casos entre jugadores de fútbol americano universitario en Iowa en 2011 y nadadores en Carolina del Sur en 2007.