Muerte eléctrica de un joven al salir de una piscina en Mairena del Aljarafe

Un hombre de 27 años falleció instantáneamente tras recibir una descarga eléctrica al salir de una piscina en Sevilla. La Guardia Civil investiga el accidente y el ayuntamiento suspende eventos públicos como muestra de luto.

Un joven de 27 años perdió la vida al salir de una piscina en Mairena del Aljarafe, Sevilla, tras recibir una descarga eléctrica que le provocó la muerte instantánea.

Según los primeros informes, el fallecido acababa de ponerse en contacto con una zona húmeda cuando el accidente ocurrió, generando una corriente eléctrica suficiente para detener su corazón al instante. Los servicios de emergencias fueron alertados a las 03:25 horas por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y, pese a la inmediata movilización de una unidad de Soporte Vital Básico, el Punto de Atención Continuada local y una ambulancia del Servicio de Asistencia Médica de Urgencia, los esfuerzos de reanimación cardiopulmonar no lograron restablecer la circulación y el joven falleció en el acto.

La investigación sobre las causas precisas del suceso ha sido encomendada al equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil, que ha acordonado la zona y está realizando las pruebas periciales necesarias. Se espera la publicación del informe de la autopsia para determinar si la descarga provino de una instalación eléctrica defectuosa, de un equipo de filtración de la piscina o de alguna otra fuente externa.

Las autoridades han pedido a la ciudadanía que no difundan imágenes o videos del incidente para evitar la proliferación de contenidos sensacionalistas y han reiterado la necesidad de revisar la seguridad de los sistemas eléctricos en entornos acuáticos. El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha expresado su más profundo pésame a la familia y a los allegados del fallecido, suspendiendo temporalmente todos los actos programados en los próximos días, incluido el IV Festival Flamenco, como muestra de respeto y luto institucional.

Se anunciarán próximamente las jornadas oficiales de duelo, durante las cuales se izará la bandera a media asta en los edificios municipales. La comunidad local ha organizado vigílias de solidaridad y ha llamado a la reflexión sobre la prevención de accidentes eléctricos, instando a los propietarios de piscinas a verificar el estado de sus instalaciones y a seguir las normativas de seguridad vigentes.

Mientras tanto, la población espera que los resultados de la investigación arrojen luz sobre los fallos que permitieron que una corriente mortal alcanzara al joven, con el objetivo de evitar que tragedias similares se repitan en el futuro





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