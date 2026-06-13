Muerte del 'Niño Guerrero': operativo conjunto entre EE.UU. y Venezuela elimina al líder del Tren de Aragua

El expresidente Donald Trump anunció la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero', líder del Tren de Aragua, en una operación militar ejecutada por el Comando Sur de Estados Unidos con apoyo de Venezuela. El operativo, llevado a cabo en el estado Bolívar, coincide con una recompensa ofrecida por el Departamento de Estado de hasta cinco millones de dólares por su captura. El gobierno venezolano confirmó la acción y destacó la neutralización del cabecilla durante un enfrentamiento. Esta noticia aborda los detalles del ataque, el contexto criminal de Guerrero Flores y las implicaciones para la organización trasnacional.

El líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores , alias ' Niño Guerrero ', falleció durante una operación militar realizada en el sureste del estado Bolívar, Venezuela .

El operativo, ejecutado por el Comando Sur de Estados Unidos en coordinación con las autoridades venezolanas, fue calificado por el expresidente Donald Trump como un ataque 'rápido y letal'. Según el comunicado del gobierno venezolano, la acción conjunta buscaba desarticular estructuras de delincuencia organizada que operaban en la zona, resultando en la neutralización del cabecilla durante un enfrentamiento. El Departamento de Estado de EE.

UU. había ofrecido una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su captura. El anuncio fue realizado por Trump a través de su plataforma Truth Social, donde compartió un video que muestra un ataque aéreo contra un edificio que posteriormente explosiona.

El exmandatario afirmó que, bajo sus órdenes, se eliminó al 'infame líder' de una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta, garantizando que ya no tendrá refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar. El secretario de Defensa Pete Hegseth y el comandante del Comando Sur, Francis L. Donovan, confirmaron la acción, destacando la cooperación entre ambos países para combatir a los narcoterroristas.

Donovan agradeció específicamente a las fuerzas de seguridad venezolanas por su apoyo en la operación conjunta. Guerrero Flores, nacido y criado en Maracay, estado Aragua, inició su criminalidad a principios de la década de 2000. Fue encarcelado en 2010 en la prisión de Tocorón por tráfico de drogas, homicidio y robo. Posteriormente emergió como líder del Tren de Aragua, una organización que nació en Venezuela y expandió sus operaciones a varios países de América Latina y Estados Unidos.

En abril de 2025, autoridades estadounidenses arrestaron a 27 presuntos miembros del grupo en Nueva York. La muerte de 'Niño Guerrero' representa un golpe significativo para la estructura delictiva, aunque aún se desconoce el impacto real en sus operaciones futuras





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