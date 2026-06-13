Muerte del líder del Tren de Aragua en operativo conjunto entre EE.UU. y Venezuela

Anuncian la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, durante un operativo conjunto de fuerzas de seguridad de Estados Unidos y Venezuela en el estado Bolívar. El operativo, descrito como rápido y letal, culminó con la muerte del criminal que tenía una recompensa de 5 millones de dólares y era acusado de terrorismo en EE.UU. El Tren de Aragua, organización criminal transnacional originada en Venezuela, mantiene presencia en varios países de América y Europa.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , y el gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez anunciaron la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero , máximo líder del Tren de Aragua, en un operativo conjunto realizado en el sureste del estado Bolívar , Venezuela .

El ataque fue descrito como rápido y letal por Trump, mientras que el gobierno venezolano destacó la cooperación en inteligencia y apoyo técnico especializado. Guerrero Flores, nacido en Maracay, estado Aragua, el 30 de mayo de 1983, tenía un prontuario criminal desde 2005, con una condena en 2016 a 17 años por múltiples delitos, y había escapado de la cárcel de Tocorón en 2012 y sido recapturado en 2013.

El Tren de Aragua, originado en esa prisión entre 2013 y 2015, expandió su influencia a nivel transnacional, con presencia confirmada en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Costa Rica, México, España y Estados Unidos. En 2024, el Departamento de Estado ofreció 5 millones de dólares por información que llevara a su captura, y en diciembre de 2025 fue acusado en Nueva York de ordenar actos de terrorismo en territorio estadounidense.

Su muerte marca un golpe significativo contra la organización que ha sido designada como terrorista por varios países, aunque su estructura podría persistir. El operativo conjunto refleja una colaboración inusual entre ambos gobiernos en materia de seguridad, en medio de tensiones diplomáticas previas. La caída del líder ocurrió mientras permanecía prófugo desde la recuperación de la prisión de Tocorón por parte de Venezuela en octubre de 2023.

La muerte de Niño Guerrero ha generado reacciones de alivio en la región, pero también preocupación por posibles represalias o fragmentación del grupo. Las autoridades de ambos países han enfatizado que el operativo fue ejecutado en territorio venezolano, lo que subraya el alcance de la cooperación. El Tren de Aragua, inicialmente una banda carcelaria, evolucionó hacia una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, extorsión, trata de personas y otros ilícitos.

Su expansión incluyó alianzas con otras bandas y control de barrios y prisiones. La detención en 2024 del hermano de Guerrero en Barcelona, España, y la posterior desmantelación de una célula en ese país, evidencian la dimensión internacional del grupo. A pesar de la muerte de su líder, expertos señalan que el Tren de Aragua podría continuar operando bajo un nuevo mando, manteniendo sus redes en múltiples países.

La operación conjunta puede interpretarse como un esfuerzo por reducir la influencia del grupo en la migración venezolana y en el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Trump calificó el operativo como un éxito en la lucha contra el crimen organizado transnacional. La información sobre los detalles tácticos del operativo sigue siendo limitada, pero se conoce que se realizó en una zona remota del estado Bolívar.

El gobierno venezolano no ha especificado si hubo bajas adicionales o si se logró la captura de otros miembros. La muerte de Guerrero Flores cierra un capítulo prolongado de búsqueda que incluyó una recompensa millonaria y acusaciones formales en cortes estadounidenses. A futuro, la región deberá enfrentar los vacíos de poder que puedan generarse y las posibles luchas internas por el control del Tren de Aragua.

La cooperación bilateral podría extenderse a otras áreas de seguridad, aunque las relaciones políticas entre Washington y Caracas permanecen complejas. Este evento destaca la capacidad de operaciones conjuntas para abordar amenazas comunes, incluso en contextos de tensión diplomática





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