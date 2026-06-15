Muerte de una joven en salto de cuerda sin sujeción en el puente del Esqueleto de São Paulo

Una joven brasileña falleció tras ser lanzada desde el Ponte do Esqueleto sin que la cuerda de seguridad estuviese atada. Tres instructores fueron arrestados y se investiga homicidio con dolo eventual. Las autoridades locales acusan al gobierno federal de gestión inadecuada del puente y exigen medidas de seguridad más estrictas para actividades de riesgo.

La tragedia acontecida en el interior del estado de São Paulo acabó con la vida de la joven brasileña María Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, cuando fue lanzada desde el puente conocido como Ponte do Esqueleto sin que se le hubiera asegurado la cuerda de seguridad.

Las imágenes que circularon durante el fin de semana mostraron a tres hombres, identificados como instructores de una actividad de salto con cuerda, acercándose al borde del puente abandonado, sujetando a la víctima por los brazos y los pies antes de empujarla hacia el vacío. La caída alcanzó los 40 metros y los servicios de emergencias declararon su fallecimiento en el lugar del impacto.

La Policía Civil de São Paulo abrió una investigación para determinar si los tres individuos pueden ser imputados por homicidio con dolo eventual, una figura legal que se aplica cuando el autor no tiene la intención directa de matar, pero asume conscientemente el riesgo de causar la muerte. El incidente se produjo en la zona limítrofe entre las municipalidades de Limeira y Cordeirópolis, donde el puente del Esqueleto está bajo la gestión de la Secretaría de Patrimonio de la Unión (SPU).

Según los registros de la SPU, los tres hombres portaban arneses y una cuerda que, sin embargo, no fue atada antes de que la joven fuera impulsada desde el puente. El salto con cuerda, a diferencia del bungee jumping, se basa en cuerdas de escalada con baja elasticidad que convierten la caída en un movimiento pendular horizontal; en este caso, la falta de sujeción adecuó la práctica a una caída libre mortal.

Las autoridades locales calificaron la omisión como "inaceptable" y anunciaron la adopción de medidas administrativas, así como la intención de presentar una demanda contra el gobierno federal por la gestión deficiente del puente. La alcaldía de Limeira señaló que los instructores pertenecían a una empresa privada que ofrecía actividades de salto con cuerda, aunque fuentes locales sugieren que podrían formar parte de grupos informales de deportes extremos que operan en la zona sin los permisos necesarios.

En respuesta, la SPU declaró estar a disposición de las investigaciones y la alcaldía exigió acciones a los organismos federales responsables de la infraestructura. El caso ha reavivado el debate sobre la regulación de actividades de aventura en lugares no habilitados, la responsabilidad de los operadores y la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad para evitar que tragedias como esta se repitan.

La muerte de María Eduarda ha generado una intensa cobertura mediática y una creciente presión social para que las autoridades implementen normas más estrictas y sancionen a quienes ponen en peligro la vida de los participantes en deportes de riesgo





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