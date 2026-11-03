Muerte de Rachel Apa en Maratón Nueva York por rabdomiólisis

Rachel Apa, de 24 años, falleció tras colapsar en el Maratón de Nueva York. Médicos atribuyen la causa a una grave rabdomiólisis que destruye tejido muscular.

Rachel Apa, corredora estadounidense de 24 años originaria de Lewisberry en Pensilvania, falleció durante la disputa del Maratón de Nueva York. El trágico suceso ocurrió el pasado domingo cuando la atleta se desplomó cerca del kilómetro 39, a solo tres kilómetros de alcanzar la meta final. La joven había participado en esta prueba con un profundo significado emocional al rendir homenaje a su abuelo, quien murió en 2022 por complicaciones derivadas del párkinson.

Detalles médicos y cronología del incidente

Los profesionales sanitarios confirmaron que la causa directa del deceso fue una rabdomiólisis, una condición clínica severa caracterizada por la rápida destrucción del tejido muscular esquelético. Esta complicación metabólica puede provocar insuficiencia renal aguda y alteraciones cardíacas fatales si no se trata de inmediato. La corredora, antigua jugadora de hockey hierba en la Universidad de Bucknell, estaba cursando recientemente un máster en Charleston Southern University mientras compaginaba sus estudios con su vida profesional.

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Mensajes finales y respuesta médica

Steve Apa, padre de la fallecida, reveló a medios estadounidenses la comunicación por mensajes de texto mantenida con su hija durante la carrera. Alrededor del kilómetro 29, Rachel envió un mensaje indicando dolor con la palabra Ow, seguido poco después de otra notificación sobre malestar físico. A pesar de estas señales de alerta, continuó corriendo hasta enviar su último comunicado Final stretch al pasar el kilómetro 37 en Central Park. Espectadores iniciaron reanimación cardiopulmonar inmediata mientras los servicios médicos llegaban con desfibrilador para intentar salvarle la vida.

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Controversia sobre requisitos médicos previos

El incidente ha reacendido el debate público respecto a la obligatoriedad de exámenes médicos pre-participación en pruebas de resistencia extrema. Actualmente, New York Road Runners no exige ningún certificado de aptitud física para asignar el dorsal oficial que permite correr los 42,195 kilómetros por las calles de la ciudad. Esta ausencia de filtro sanitario inicial contrasta con las normas de otras competiciones internacionales más estrictas en materia de seguridad deportiva preventiva.

Homenaje y legado institucional

Rachel Apa formaba parte del equipo Parkinson's Foundation Champions, grupo dedicado a recaudar fondos para investigar enfermedades neurodegenerativas. Su participación buscaba honrar la memoria familiar mientras apoyaba causas médicas vinculadas al párkinson. New York Road Runners emitió un comunicado formal expresando sus condolencias a la familia y amigos de la joven deportista. La comunidad atlética internacional reconoce ahora este evento como un recordatorio crítico sobre los riesgos fisiológicos ocultos en el deporte de élite amateur.