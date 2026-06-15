Muerte de Lucas Vignale, Gaspi y Oliver Tree en choque de helicópteros sobre Río de{} Janeiro provoca luto mundial del espectáculo y la música

Una colisión de dos helicópteros : : : : : : : : : : : : :

Una tragedia sin precedentes sacudió la comunidad del entretenimiento internacional cuando se confirmó la muerte del productor audiovisual Lucas Vignale , del popular creador de contenido argentino Gaspar " Gaspi " Prim Díaz y del cantante estadounidense Oliver Tree , víctimas de la colisión de dos helicópteros sobre los cielos de Río de Janeiro.

El siniestro, que también cobró la vida de otras tres personas cuyas identidades aún no han sido reveladas por las autoridades, se produjo en una zona costera de la ciudad brasileña durante la madrugada del pasado viernes. Según el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CIBAA), los helicópteros estaban realizando maniobras de aproximación cuando, sin que se pueda precisar aún la causa exacta, se produjo el choque frontal que hizo volar los restos de ambas aeronaves.

Los equipos de rescate recuperaron seis cuerpos, entre los cuales se confirmó la presencia de Vignale, Gaspi y Tree, mientras que la identidad de los demás ocupantes sigue bajo investigación. La noticia se difundió rápidamente en las redes sociales y generó una oleada de condolencias de parte de artistas, influencers y seguidores de todo el mundo.

El productor Lucas Vignale, de 29 años, había destacado en la última década por dirigir videos musicales de artistas de renombre, combinando estética cinematográfica con una visión fresca que lo posicionó como una figura emergente en la industria. Tras el accidente, el rapero y productor argentino Bizarrap expresó su profundo pesar en Instagram mediante una emotiva publicación acompañada de una fotografía del fallecido, donde escribió: "No hay palabras, solo espero que puedas descansar en paz.

El dolor es inmenso, muchísimas fuerzas a la familia y amigos cercanos. Hasta siempre amigo, los buenos recuerdos y tu arte serán imborrables". Por su parte, la cantante argentina Nicki Nicole rindió homenaje a Vignale con un breve video en sus historias de Instagram, mostrando un fragmento de una de sus colaboraciones y declarando: "Sin palabras la verdad. Gracias por compartir tu arte conmigo".

La pérdida de Gaspi, conocido por su carismática presencia en YouTube y por haber participado en eventos de gran calibre como "La Velada de Ibai", también generó una gran consternación. Influencers de la escena hispana, entre ellos los españoles Rubius e Ibai Llanos y el argentino Coscu, compartieron mensajes de despedida que resaltaban la creatividad y la sensibilidad del joven creador.

En una de sus publicaciones, Rubius describió a Gaspi como "un talento que iluminó nuestras pantallas y nos hizo reír con su autenticidad". Ibai, por su parte, recordó una anécdota personal durante una transmisión en vivo en la que Gaspi había improvisado un sketch que quedó en la memoria de miles de espectadores.

Además, el canal de streaming Blender, donde Gaspi había debutado recientemente con una producción audiovisual experimental, publicó una nota de luto agradeciendo al youtuber por su "arte" y "sensibilidad", asegurando que "cada uno de nosotros te va a extrañar mucho". Mientras tanto, el mundo musical lamentó la partida de Oliver Tree, artista estadounidense conocido por su estilo extravagante y sus videos conceptuales.

Fans de todo el planeta inundaron las plataformas con mensajes de apoyo a la familia del cantante, mientras que colegas del ámbito alternativo recordaban su capacidad para romper esquemas y su aporte a la escena indie‑pop. La tragedia también puso de relieve la necesidad de revisar los protocolos de seguridad en vuelos privados, un tema que será objeto de análisis por parte de las autoridades aeronáuticas brasileñas y de organismos internacionales.

En los próximos días se espera la publicación del informe preliminar del CIBAA, que determinará las causas técnicas y humanas que originaron el accidente. En definitiva, la muerte de Vignale, Gaspi y Oliver Tree deja un vacío creativo difícil de llenar. Sus legados, sin embargo, continuarán influyendo en la producción audiovisual, el contenido digital y la música contemporánea, recordándonos que el arte trasciende la vida y que la comunidad creativa sigue unida en los momentos de mayor dolor





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