Muerte de la princesa Bajrakitiyabha deja en incertidumbre la sucesión real en Tailandia

La princesa Bajrakitiyabha, hija mayor del rey Vajiralongkorn, falleció tras una larga enfermedad. Su muerte supone la pérdida de la figura más destacada de la familia real tailandesa y genera incertidumbre sobre quién sucederá al monarca en un contexto donde la sucesión no está clara y la ley de lesa majestad prohíbe el debate público.

La princesa Bajrakitiyabha de Tailandia falleció después de permanecer más de tres años en coma, según informó la Casa Real tailandesa. Los médicos atribuyeron su deceso a una arritmia cardíaca grave, originada por una infección por micoplasma en el corazón.

Su muerte representa la pérdida de la miembro más prominente de la familia real tailandesa, dado que podría haber desempeñado un papel fundamental en una sucesión aún por definir. Era la mayor de los siete hijos del rey Vajiralongkorn, nacida el 7 de diciembre de 1978 de su primera esposa y prima, la princesa Soamsawali.

"El equipo médico le proporcionó la atención más cercana e intensiva posible, pero su estado siguió empeorando progresivamente", declaró el Palacio en un comunicado emitido este viernes por la mañana. La princesa Bajrakitiyabha tuvo una trayectoria profesional notable. Trabajó brevemente en la misión tailandesa ante Naciones Unidas en Nueva York, antes de regresar a Tailandia para trabajar en las oficinas de la Fiscalía General en Bangkok y en otras regiones del país.

De 2012 a 2014 se desempeñó como embajadora de Tailandia en Austria, donde estableció relaciones con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Comenzó a alzar la voz sobre la necesidad de implementar una reforma penal en Tailandia, con especial atención a las mujeres vulnerables que acababan en prisión. Tailandia tiene una de las tasas de mujeres en prisión más altas del mundo.

Una vez de vuelta en Tailandia, se convirtió en Embajadora de la Unodc para el Estado de Derecho en el Sudeste Asiático y continuó abogando por la reforma del sistema de justicia penal tailandés, en el que a menudo se imponen penas severas a personas condenadas por delitos relativamente menores de posesión de drogas. En 2021, su padre la nombró jefa de Estado Mayor de su guardia de seguridad privada, otorgándole el rango de general.

Sus habilidades y la confianza que su padre parecía depositar en ella la convirtieron en blanco de las especulaciones sobre la sucesión real. El rey Vajiralongkorn, de 73 años, aún no ha nombrado a un heredero. La costumbre tailandesa dicta que el heredero debe ser un varón, pero una enmienda de 1974 a la Constitución permite que una mujer acceda al trono.

El rey tiene una hija más y cinco hijos varones, pero cuatro de ellos, fruto de su segundo matrimonio, fueron repudiados en 1996 y desde entonces viven con su madre en Estados Unidos. Su quinto hijo, Dipangkorn, fruto de su tercer matrimonio, es el presunto heredero, aunque se han planteado dudas sobre su capacidad para desempeñar el papel de monarca, en un país donde la institución real tiene tanta influencia.

Para muchos miembros de la monarquía, la princesa Bajrakitiyabha parecía la figura más prometedora para suceder a su padre, ya fuera como reina o como regente para ayudar al príncipe Dipangkorn. Su muerte deja sin respuesta la cuestión de la sucesión en Tailandia y la severidad de la ley de lesa majestad del país descarta cualquier debate público al respecto





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