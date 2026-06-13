Muerte de líder del Tren de Aragua en ataque militar de EE. UU.

Anuncio de la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, principal dirigente del Tren de Aragua, tras un ataque militar coordinado entre Estados Unidos y Venezuela, según informó el presidente Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este viernes que uno de los principales líderes de la organización criminal Tren de Aragua murió durante un ataque militar estadounidense.

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, falleció en una operación descrita como un "ataque cinético rápido y letal". Aunque no se precisó la fecha ni ubicación exacta del suceso, Trump destacó que la acción fue coordinada estrechamente con autoridades venezolanas, con quienes, según afirmó, se mantiene una buena colaboración.

Esta muerte ocurre después de que en diciembre pasado la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York imputara a Guerrero por ordenar, dirigir y facilitar actos de terrorismo en territorio estadounidense. El fiscal federal Jay Clayto lo calificó como el "cerebro" detrás de la transformación del Tren de Aragua, que pasó de ser una banda carcelaria en Venezuela a convertirse en una organización terrorista transnacional. El gobierno de EE.

UU. había ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a su captura. La noticia se encuentra en desarrollo y se esperan más detalles en las próximas horas





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