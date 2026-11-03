Muerte de Jesús de Miguel: investigación penal y deportiva se intensifica en Tenerife

La Policía Nacional investiga la muerte del futbolista Jesús de Miguel en Tenerife. Se analizan las vías deportiva y penal tras el choque fatal con el portero Owono durante el partido.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación formal sobre la muerte del futbolista Jesús de Miguel, ocurrida en el Estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife. El fallecimiento del atacante del CD Tenerife ha trascendido el ámbito deportivo para convertirse en un asunto judicial que requiere un escrutinio minucioso de las circunstancias exactas que llevaron al trágico desenlace en el campo de juego.

De Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria en el tiempo añadido del encuentro, que finalizó con un empate a dos. El jugador fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció ingresado en la unidad de cuidados intensivos. A pesar de las maniobras de reanimación aplicadas sobre el terreno de juego, el golero no pudo ser salvado, lo que ha desencadenado un profundo impacto en la comunidad tinerfeña y en el deporte nacional.

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Desglose de la investigación penal en curso

El Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife se ha hecho cargo de las actuaciones policiales para determinar si existen elementos constitutivos de un delito. La intervención de esta unidad específica no implica que se haya acreditado un homicidio doloso, sino que responde a la gravedad de la situación y a la necesidad de recabar pruebas periciales exhaustivas. Los investigadores están analizando la reconstrucción del lance para evaluar la conducta del portero Nectarios Owono.

El análisis forense depende crucialmente de la autopsia y de los informes médicos detallados, los cuales deben esclarecer la causa directa del fallecimiento y su relación causal con el impacto físico sufrido. La fiscalidad penal requiere demostrar que la acción del portero generó un peligro que rebasó los riesgos inherentes al fútbol y que actuó con un grado de reprochabilidad suficiente para constituir una infracción penal, más allá de una simple falta deportiva.

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Procedimiento disciplinario de la RFEF

Paralelamente, el órgano disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) debe examinar la jugada desde la perspectiva reglamentaria. El árbitro del partido expulsó inicialmente a Owono por impactar con la pierna elevada sobre su adversario, calificando la acción como un uso de fuerza excesiva. Sin embargo, la resolución final del comité disciplinario no se limita a confirmar la expulsión, sino que exige calificar la conducta para determinar si corresponde una suspensión por actuación violenta que provoque consecuencias graves.

El código disciplinado distingue claramente entre el juego peligroso con lesión y las agresiones intencionales, lo que implica una valoración técnica compleja. La entidad federativa debe determinar si la conducta encaja en las categorías previstas para imponer sanciones adicionales, asegurando que la respuesta institucional sea proporcional a la naturaleza de la infracción detectada. Este proceso se desarrolla de forma independiente a las investigaciones judiciales, aunque ambas pueden coincidir en los hechos base.

Posición institucional y consecuencias inmediatas

Los representantes del CD Tenerife, incluida la dirección deportiva, se han defendido de las peticiones de dimisión que surgieron tras la tragedia. El club ha afirmado que no se ha tomado ninguna decisión que haya contribuido a causar el daño lamentable, reafirmando su compromiso con la seguridad de los jugadores y la transparencia en la gestión del incidente. Los aficionados han manifestado su dolor depositando velas y flores en la puerta 9 del Heliodoro, un espacio simbólico del club.

La reacción institucional se ha extendido más allá de las fronteras locales. La RFEF ha procedido a la suspensión de los partidos de la Copa del Rey, y la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) ha ordenado un minuto de silencio en todos sus encuentros para honrar la memoria del futbolista. Estas medidas reflejan la gravedad del suceso y el reconocimiento al legado deportivo de De Miguel, quien encontró en Tenerife el escenario ideal para brillar y contribuir al ascenso del equipo.

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La resolución final de ambos procesos dependerá de la evidencia científica y reglamentaria acumulada. Mientras tanto, el equipo del CD Tenerife y la sociedad tinerfeña permanecen en estado de luto, recordando la carrera meteórica de un goleador que llegó del barrio a las cumbres del fútbol español. La investigación continua busca ofrecer respuestas precisas, garantizando que cada ámbito, judicial y deportivo, haga justicia a la verdad de los hechos ocurridos aquel día en el Heliodoro Rodríguez López.