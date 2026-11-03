Muerte de Jesús de Miguel: Delantero del CD Tenerife fallece por paro cardiorrespiratorio en partido de Segunda División

El delantero Jesús de Miguel, de 30 años, ha fallecido este martes, 3 de noviembre, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio durante el enfrentamiento del CD Tenerife contra el Andorra. El club expresa su duelo y detalla el trágico incidente ocurrido en el minuto 96.

El delantero Jesús de Miguel ha fallecido este martes, 3 de noviembre, a los 30 años de edad, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio durante un partido de la Segunda División. El incidente ocurrió cuando el CD Tenerife enfrentaba al Andorra, un duelo que concluyó con un empate a dos goles. El club tinerfeño confirmó la lamentable noticia en sus redes sociales, expresando un profundo dolor ante la pérdida del jugador madrileño.

Detalles del Incidente en el Campo

El suceso trágico se produjo en el minuto 96 del tiempo extra del encuentro disputado el lunes. En ese momento, el marcador estaba empaticado a 2-2. El portero del Andorra, Owono, salió de su área para interceptar un balón cerca del centro del campo. Al realizar un movimiento, Owono golpeó con su rodilla la zona del pecho de Jesús de Miguel con mucha fuerza.

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Inmediatamente después del impacto, Jesús de Miguel cayó al césped. El portero enfrentó una tarjeta roja directa y abandonó el terreno de juego. Compañeros y rivales acudieron rápidamente a prestar auxilio al delantero. Durante cinco minutos, el jugador recibió atención médica en el sitio del incidente.

Atención Médica y Trasferencia al Hospital

Tras los primeros auxilios en el campo, Jesús de Miguel fue evacuado en camilla desde el estadio. Fue trasladado a un centro hospitalario en la isla mediante una ambulancia. En el hospital, se confirmó que el jugador había sufrido un paro cardiorrespiratorio. La gravedad de su estado obligó a su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital tinerfeño para recibir tratamiento especializado.

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La comunidad deportiva y los aficionados al fútbol en las Islas Canarias han recibido la noticia con una profunda tristeza. El club declaró que no existen palabras de consuelo capaces de mitigar el sentimiento de desolación. El CD Tenerife se ha comprometido a acompañar a la familia del jugador y a sus seres queridos en este momento difícil.

Trayectoria Deportiva del Delantero

Jesús de Miguel comenzó su carrera futbolística en categorías inferiores con el Lugo Fuenlabrada y el CD Leganés. En el año 2015, dio sus primeros pasos profesionales en el filial del Leganés. A lo largo de su carrera, jugó para diversos clubes del fútbol español, buscando oportunidades para demostrar su capacidad goleadora.

En el año 2021, firmó una temporada destacada con el Unionistas de Salamanca. Durante este periodo, el delantero anotó un total de 12 goles, lo que reforzó su reputación como un jugador eficaz en el área rival. Esta producción le permitió seguir creciendo profesionalmente en el fútbol nacional.

Estadísticas y Últimos Equipos

En enero de 2023, Jesús de Miguel firmó un contrato con el CD Castellón. Este traspaso marcó una nueva etapa en su desarrollo deportivo. El jugador acumuló experiencia en varios vestuarios antes de llegar a la capital canaria, consolidando su perfil como delantero de experiencia y técnica.

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Integración en el CD Tenerife

En julio de 2025, Jesús de Miguel llegó al CD Tenerife. Este fichaje lo convirtió en un miembro activo del plantel durante la presente temporada. El delantero se unió al equipo con la intención de contribuir al ataque del club en la Segunda División. Su presencia en la plantilla era vista como una pieza importante para los objetivos deportivos del equipo tinerfeño.

La comunidad del fútbol español ha quedado afectada por esta pérdida repentina. El CD Tenerife ha mostrado su solidaridad con la familia y los amigos de Jesús de Miguel. Se espera que las investigaciones sobre las circunstancias exactas del incidente se realicen conforme a los protocolos sanitarios y deportivos vigentes.

El club ha reiterado su apoyo incondicional a la familia del fallecido. La noticia ha generado un amplio duelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. La figura de Jesús de Miguel queda registrada como parte de la historia reciente del fútbol español y canario.