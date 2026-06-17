Muerte de Daphy Michel: un homicidio en la frontera sur de Estados Unidos

La muerte de Daphy Michel, una mujer que había ingresado en Estados Unidos por la frontera sur en 2022, se considera un homicidio. La investigación coincide con un momento de creciente controversia sobre las políticas migratorias en Estados Unidos.

La muerte de Daphy Michel se considera un homicidio. Pocos días después de haber sido liberada por el ICE, las imágenes de las cámaras de seguridad de la autoridad de transporte de Pittsburgh muestran a Michel pocas horas después de abandonar la custodia federal.

Según el abogado de su familia, Joseph Patrick Murphy, la mujer permaneció prácticamente inmóvil durante tres días, con una bolsa de plástico que contenía sus pertenencias y sin apenas interactuar con las personas que transitaban por el lugar. Tenía importantes dificultades para comunicarse en inglés, circunstancias que, según el médico forense del condado, la convertían en una adulta vulnerable que sufría graves problemas de salud mental sin tratar y una importante barrera lingüística cuando fue puesta en libertad bajo custodia federal el 27 de febrero.

La última imagen registrada por las cámaras la muestra tendida en el suelo. Los servicios de emergencia acudieron al lugar y la trasladaron a un hospital, donde falleció el 2 de marzo. Esta calificación no implica necesariamente que se haya cometido un delito, sino que la muerte fue consecuencia de las acciones u omisiones de otra persona o entidad.

El caso recuerda al de Nurul Amin Shah Alam, un refugiado rohingya de 56 años con discapacidad visual y escaso dominio del inglés, que murió en febrero en Buffalo tras ser liberado por agentes de inmigración frente a una cafetería cerrada en una noche de bajas temperaturas. Su fallecimiento también fue clasificado como homicidio. Esta investigación coincide con un momento de creciente controversia sobre las políticas migratorias en Estados Unidos.

El ICE ha comenzado a eliminar la obligación de informar sobre las muertes ocurridas en los 30 días posteriores a la liberación de personas bajo su custodia, mientras la Administración Trump mantiene una política de intensificación de las detenciones de migrantes. Michel había ingresado en Estados Unidos por la frontera sur en 2022 y había obtenido un permiso humanitario. Murió antes de que se celebrara la primera audiencia de su proceso migratorio





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