Mueren ocho personas al estrellarse un bombardero B-52 en la base aérea Edwards de California

Un bombardero B-52 Stratofortress se estrelló tras despegar de la Base de la Fuerza Aérea Edwards, causando la muerte de ocho tripulantes entre militares y contratistas. El accidente, el más letal desde 1982, ocurrió durante una misión de prueba rutinaria en el marco de un programa de modernización de la flota. Entre las víctimas se encuentra Jeromy Smith, ingeniero de pruebas y padre de dos hijos pequeños, recordado como un héroe por su esposa.

Una tripulación integrada por miembros de las Fuerzas Armadas y contratistas del Gobierno murió cuando un bombardero B-52 Stratofortress se estrelló poco después de despegar el lunes en el sur de California.

La aeronave, parte de un programa para modernizar la flota envejecida, despegó a las 11:20 a.m. desde la Base de la Fuerza Aérea Edwards, ubicada en el desierto a unos 160 kilómetros al noreste de Los Ángeles, en una misión de prueba rutinaria. A bordo viajaban ocho personas, aunque la operación habitual requiere una tripulación de cinco.

La Fuerza Aérea reveló los nombres de las víctimas tras notificar a sus familias: el teniente coronel retirado Miles Middleton, el mayor Robert Dee, el mayor Alexander Davis, el teniente coronel Gabriel Estrella, Jeromy Smith, el coronel Gregory Watson, Christopher Rischar y el mayor Brad Hovey. El coronel Thomas Tauer, comandante del Ala de Pruebas 412, expresó que estos aviadores eran amigos, mentores y miembros valiosos de la comunidad, y lamentó profundamente la pérdida.

Boeing, empleador de algunos de los fallecidos, también envió sus condolencias. Este accidente es el más letal desde 1982, cuando nueve tripulantes murieron en la Base Mather, y el más reciente de un B-52 desde 2008, cuando seis integrantes fallecieron al estrellarse en el Pacífico frente a Guam. Entre las víctimas se encuentra Jeromy Smith, ingeniero civil de pruebas de vuelo para el Departamento de Defensa, quien trabajó diez años en Edwards.

Su esposa, Lauren Smith, lo describió como un héroe y una persona extraordinaria que murió haciendo lo que amaba. La pareja había celebrado recientemente su cuarto aniversario y criaba a dos hijos pequeños, de 2 años y 4 meses. Según ella, Smith tenía previsto volar esa semana pero el vuelo se pospuso varias veces. El accidente generó un intenso humo visible en la base, un hecho reportado por testigos y capturado en imágenes.

La investigación de las causas continúa, mientras la comunidad aeronáutica y militar rinde homenaje a los fallecidos





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