Muere Miguel Ángel Félix Gallardo a los 80 años en Guadalajara

Fallece el exjefe del Cartel de Guadalajara y figura clave del narcotráfico global. Detalles sobre su impacto histórico y el contexto de su muerte en Sinaloa.

Miguel Ángel Félix Gallardo ha fallecido a los 80 años en un hospital de su ciudad natal, Guadalajara, Jalisco. La muerte del reconocido narcotraficante se confirmó el domingo, marcando el fin de la vida de la figura más prominente del cártel que dominó el tráfico de estupefacientes en México durante las décadas de 1970 y 1980. Su deceso pone fin a una era que redefinió la geopolítica del crimen organizado en América Latina.

El Creador del Narcotráfico Organizado

Miguel Ángel Félix Gallardo es ampliamente reconocido por haber transformado la estructura del contrabando de drogas en México, pasando de grupos locales a una red nacional e internacional. Durante su apogeo, este conocido como El Padrino o el Jefe de Jefes, controló las principales rutas comerciales de estupefacientes en la mitad del territorio nacional y en Centroamérica. Su organización, el Cartel de Guadalajara, ejerció una influencia enorme sobre la política y las fuerzas del orden mexicanas, llegando a controlar redes policiales enteras y gobernaciones estatales.

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Alianza con Carteles Colombianos

El estratega del narcotráfico revolucionó el negocio al asociarse con los carteles colombianos, especialmente el Cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar. Esta alianza combinó la producción de cocaína en los Andes con el transporte mexicano a través de la frontera hacia los Estados Unidos. Se estima que, en su momento cumbre, el 80 por ciento de toda la cocaína que ingresó a Estados Unidos provino de esta colaboración. Félix Gallardo fue el primer traficante mexicano en establecer un puente aéreo entre Sudamérica, América Central y el norte de México.

Orígenes y Conexiones Políticas

Nacido en 1946 en Culiacán, Sinaloa, su trayectoria comenzó en la Policía Judicial del estado, donde trabajó como madrina, un término utilizado en México para referirse a personas protegidas por agentes que realizan tareas ilegales. En la década de 1960, fue guardaespaldas de los hijos del entonces gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. Especialistas como Luis Astorga, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sugieren que fue en ese período cuando inició su actividad en el negocio de las drogas, creando una poderosa organización que controlaba el tráfico de amapola y marihuana en Sinaloa, Durango, Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Baja California y Nayarit.

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Impacto Cultural y Caída del Imperio

El historiador del crimen organizado Diego Osorno, autor de Memorias de un capo, señala que el imperio solo fue posible gracias al apoyo de autoridades, lo que le permitió mantener una intensa vida social presentándose como empresario y ganadero en Sinaloa y Jalisco. Incluso formó parte del consejo local del desaparecido Banco Somex y asistía a fiestas en bares de moda en Guadalajara, donde se compuso el corrido El Jefe de Jefes en su honor. Además, se le atribuye haber cambiado la terminología de la DEA al bautizar a su organización como el Cartel de Guadalajara, introduciendo el término cartel en el léxico del narcotráfico mexicano.

Últimos Años y Contexto de Fallecimiento

Su poder comenzó a derrumbarse en febrero de 1985 tras el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en Guadalajara. Debido a su delicado estado de salud, en 2022 se le concedió arresto domiciliario, aunque problemas técnicos con el dispositivo electrónico de monitoreo impidieron su traslado inmediato. La policía penitenciaria mexicana montó guardia en el hospital donde fue ingresado a principios de semana, asegurando que el fallecimiento ocurrió en un entorno controlado. Su muerte cierra un capítulo fundamental en la historia del narcotráfico global y de las relaciones entre México y Colombia.