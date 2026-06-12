Muere la princesa Bajrakitiyabha de Tailandia, hija mayor del rey Rama X, tras más de tres años en estado crítico

La princesa Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn de Tailandia, falleció el 11 de junio de 2026 en el Hospital Chulalongkorn de Bangkok después de estar hospitalizada desde diciembre de 2022 por un colapso cardíaco. Su muerte, a los 47 años, ha generado conmoción y reabre el debate sobre la sucesión real. La Casa Real ha organizado funerales de estado con honores tradicionales y habilitado periodos para que el público presente sus respetos. La princesa era conocida por su labor en justicia, bienestar social y su servicio militar.

La princesa Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn (Rama X) de Tailandia , falleció el jueves 11 de junio de 2026 a las 15:55 horas en el Hospital Chulalongkorn de la Cruz Roja Tailandesa en Bangkok, donde permanecía hospitalizada desde diciembre de 2022 tras sufrir un colapso cardíaco.

La princesa, de 47 años, estuvo en estado crítico durante más de tres años y en las últimas semanas su salud se deterioró drásticamente debido a una infección en el torrente sanguíneo causada por una inflamación del intestino grueso, lo que provocó presión arterial baja, alteraciones del ritmo cardíaco y problemas de coagulación que afectaron a varios órganos vitales. A pesar de los esfuerzos médicos, su condición empeoró progresivamente hasta su muerte en paz.

La noticia ha generado profunda conmoción en Tailandia y en el extranjero. El rey ha ordenado la organización de funerales reales con los máximos honores conforme a la tradición tailandesa, y el cuerpo será instalado en el Salón del Trono Pimarn Rattaya del Gran Palacio de Bangkok.

Se han habilitado varios periodos para que el público pueda presentar sus respetos, incluyendo una ceremonia de ablución ritual el 13 de junio y visitas al retrato oficial de la princesa y a sus restos mortales a partir del 14 de junio y del 27 de junio, respectivamente. Entre las primeras condolencias internacionales destacan las del rey y la reina de Bután, que subrayaron la dedicación de la princesa al servicio público, la justicia, el bienestar de mujeres y niños, y su carrera militar.

Su fallecimiento reaviva las incógnitas sobre la sucesión de la Corona tailandesa, ya que la princesa era la primera en la línea de herencia y su perfil público era muy activo. La familia real y el pueblo tailandés están inmersos en un duelo nacional, y se espera que los funerales atraigan a miles de ciudadanos que deseen rendir homenaje a quien fue considerada una figura clave en la modernización del país y en la promoción de causas sociales





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