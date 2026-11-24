La apneísta neerlandesa Jeanine Grasmeijer, reconocida por sus récords mundiales de inmersión libre, falleció el 16 de noviembre de 2026. Su familia no ha revelado la causa de la muerte.

La apneísta neerlandesa Jeanine Grasmeijer, reconocida por sus récords mundiales de inmersión libre, ha fallecido a los 33 años. La deportista murió el 16 de noviembre de 2026, según comunicó su familia en un comunicado difundido tras conocerse la noticia.

Sus allegados la recordaron como una mujer cariñosa, espontánea, aventurera y fuerte. La familia destacó su determinación para perseguir sus objetivos, señaló que dejó una huella en muchas personas y agradeció las muestras de cariño y apoyo recibidas.

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Un historial de récords mundiales en inmersión libre

Jeanine Grasmeijer estableció su primer récord mundial femenino de inmersión libre en 2013, cuando alcanzó los 90 metros de profundidad en Kalamata, Grecia, a los 20 años.

Nacida y criada en Emmen, Países Bajos, comenzó a destacar en la apnea mientras estudiaba Medicina en la Universidad Maastricht. Su irrupción en la disciplina coincidió así con sus primeros años de formación universitaria.

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Tres años después, en septiembre de 2016, descendió hasta los 92 metros en Bonaire y completó la prueba en tres minutos y 46 segundos. En esta modalidad, los deportistas se impulsan tirando de una cuerda, sin utilizar aletas.

Marcas nacionales y su relevo internacional

El récord de 92 metros de Grasmeijer permaneció vigente hasta 2018, cuando la italiana Alessia Zecchini alcanzó los 93 metros. Ese registro marcó el relevo en la cima de la marca femenina de profundidad.

Más allá de sus marcas en profundidad, Grasmeijer también logró registros nacionales neerlandeses en apnea dinámica y estática. Estas dos variantes exigen al deportista un control distinto de la respiración y del esfuerzo, lo que amplía el alcance de su trayectoria.

Causa del fallecimiento y funeral previsto

Por el momento no se ha hecho pública la causa de la muerte de Jeanine Grasmeijer. Sus familiares tampoco han ofrecido detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

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Su funeral está previsto para el 25 de noviembre. La comunidad de la apnea despide así a una de sus figuras deportivas más destacadas, con una carrera marcada por récords en profundidad y por el reconocimiento de sus compañeros.