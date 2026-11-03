Muere Jesús de Miguel por colisión con Jesús Owono en Tenerife-Andorra

El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, falleció tras una fuerte colisión con el portero Jesús Owono del FC Andorra. Conoce los detalles del incidente y las posibles sanciones deportivas y judiciales.

La tragedia golpeó al fútbol español este lunes cuando se confirmó el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Club Deportivo Tenerife, tras sufrir una grave colisión durante el partido disputado contra el Fútbol Club Andorra. El incidente ocurrió en la búsqueda de un balón cuando el portero local, Jesús Owono, impactó con su rodilla en el pecho del atacante tras saltar para interceptar el esférico.

Detalles del impacto fatal en el campo

Jesús de Miguel tuvo que ser atendido de urgencia en el mismo terreno de juego antes de ser trasladado a un hospital. A pesar de los esfuerzos médicos, el jugador no sobrevivió a las lesiones provocadas por el choque. El árbitro del encuentro, Manuel Ángel Pérez Hernández, detalló en su informe oficial que al minuto 90, con el marcador empatado a 2-2, el portero "impactó bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa".

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Esta descripción contundente fue la base para que el colegiado mostrara la tarjeta roja a Jesús Owono, quien quedó expulsado del partido. La actuación del guardameta ecuatoriano, quien saltó para alcanzar el balón, resultó ser el detonante directo de la tragedia que conmocionó a la segunda división del fútbol español y a la afición en general.

Análisis disciplinario de la RFEF

El acta del árbitro ya ha sido remitida al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Este órgano técnico será el encargado de determinar la sanción deportiva que corresponda al portero de 25 años, basándose estrictamente en el Código Disciplinario y en las imágenes grabadas por las cámaras del estadio. La federación tiene la obligación de aplicar la normativa vigente para casos de infracciones violentas.

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La posibilidad más concreta apunta a que se aplique el artículo 102 del Reglamento de la RFEF. Este artículo sanciona las infracciones realizadas "de manera violenta hacia un adversario originando consecuencias dañosas o lesivas graves". De confirmarse esta interpretación, Jesús Owono podría enfrentar una suspensión que oscila entre un mínimo de cuatro partidos y un máximo de doce partidos.

Esta suspensión máxima equivale aproximadamente a tres meses fuera de las canchas. Sin embargo, existen otras dos vías disciplinarias que podrían considerarse. El artículo 122 se refiere al "juego peligoso" y establece una suspensión de uno a tres partidos o hasta un mes. Por otro lado, el artículo 103 trata sobre "agresiones" y permite penas de hasta 15 partidos, aunque se considera improbable su aplicación ya que suele reservar castigos severos para situaciones de juego detenido o fuera del curso natural de la acción.

Investigación policial y judicial en marcha

Además de las consecuencias deportivas, el caso trasciende al ámbito legal y policial. Existe una investigación abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tal como informó El País, para esclarecer todas las circunstancias de una muerte considerada no natural. Esta investigación es un procedimiento estándar cuando fallece un deportista tras un incidente en competición, pero no implica necesariamente que se formen cargos penales contra Jesús Owono.

Las autoridades buscan determinar si hubo dolo o negligencia grave en la acción del portero. Mientras la investigación avanza, el mundo del fútbol permanece en duelo. La figura de Jesús de Miguel, quien fue fotografiado en su etapa anterior en el Club Deportivo Castellón el 23 de marzo de 2024, quedará grabada en la historia del deporte por esta trágica jornada.

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Trayectoria y perfil de Jesús Owono

Jesús Owono nació hace 25 años en Bata, Guinea Ecuatorial, pero ha desarrollado la totalidad de su carrera futbolística en territorio español. Su formación incluyó las categorías inferiores del Antiguoko, la Real Sociedad y el Deportivo Alavés. Este último club lo cedió al FC Andorra para la temporada 2025/2026 y, al finalizarla, cedió sus derechos federativos de manera definitiva, reteniendo un 50% de una futura venta según Transfermarkt.

El guardameta debutó en LaLiga el 2 de enero de 2022 en un empate a 1-1 contra la Real Sociedad. Desde entonces, ha acumulado otras 10 titularidades en la máxima categoría española, junto a nueve participaciones en la Copa del Rey. Con el FC Andorra, ha disputado un total de 26 encuentros, consolidándose como un jugador experimentado en la segunda división.

A pesar de su limitada experiencia en la élite del fútbol español, Owono es el portero titular de la selección de Guinea Ecuatorial. Debutó con la camiseta nacional a los 18 años en un amistoso ante Arabia Saudita bajo la dirección del entrenador Ángel López. Ha disputado 46 partidos con su país, incluyendo appariciones recientes en la última ventana FIFA en septiembre y los primeros días de octubre.