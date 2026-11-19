Fiona, la icónica hipopótama del Zoológico de Cincinnati, ha fallecido a los 9 años por una obstrucción intestinal. Descubre el origen de su fama mundial y el impacto en la comunidad.

Fiona, la famosa hipopótama que se convirtió en un fenómeno cultural global a través de las redes sociales, ha fallecido a la edad de 9 años. La institución responsable de su cuidado, el Zoológico de Cincinnati, comunicó oficialmente este deceso tras revelar que la causa de su muerte fue la ingestión accidental de un gorro tejido que cayó en su hábitat, provocando una obstrucción intestinal fatal. La estrella internacional no logró sobrevivir a pesar de la intensa monitorización y los tratamientos médicos de emergencia que recibió.

Detalles del fallecimiento y decisiones médicas

El equipo veterinario y los cuidadores del Zoológico de Cincinnati mantuvieron una vigilancia constante durante las 24 horas siguientes a la ingestión del objeto, aplicando diversos tratamientos para intentar salvar la vida del animal. Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes y Fiona no pudo superar la complicación médica. Dave Jenike, director del Zoológico de Cincinnati, emitió un comunicado el jueves expresando su conmoción ante el desenlace inesperado, afirmando que la hipopótama luchó con determinación hasta que su cuerpo ya no pudo continuar.

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Los especialistas determinaron que una intervención quirúrgica no era una opción viable para un animal de más de 907 kilos. Esta decisión fue tomada tras consultar extensamente con una amplia red de expertos, incluyendo tanto a especialistas en veterinaria como a profesionales de la medicina humana, buscando la mejor vía de actuación posible para garantizar la seguridad de un ejemplar de tal magnitud y peso.

Origen de la fama y el Equipo Fiona

La trayectoria de Fiona comenzó en 2017, cuando nació seis semanas antes de su fecha prevista con un peso mínimo récord de apenas 13,2 kilos. Este nacimiento prematuro contrastaba drásticamente con el promedio de la especie, ya que los hipopótamos suelen pesar cerca de 45,4 kilos al nacer. Su extrema fragilidad la convirtió en una sensación inmediata; era tan pequeña que apenas podía caminar y no lograba mantenerse de pie el tiempo necesario para amamantarse de su madre, Bibi.

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Para garantizar su supervivencia, varios empleados del zoológico y enfermeros del cercano Hospital Infantil de Cincinnati formaron un equipo de cuidados intensivos dedicado exclusivamente a ella. Los profesionales del hospital, expertos en la localización de venas diminutas y el manejo de neonatos, se unieron a los cuidadores del zoológico. Este grupo multidisciplinario, inicialmente formado solo por personal, rápidamente trascendió las paredes de las instalaciones para convertirse en un símbolo de esperanza y resiliencia.

Expansión global de la marca Team Fiona

A medida que Fiona recuperaba la salud y aumentaba de peso, el departamento de redes sociales del Zoológico de Cincinnati comenzó a compartir fotos y videos diarios de su evolución. La etiqueta #TeamFiona se viralizó en internet, acumulando seguidores y actualizaciones oficiales que atraían la atención de admiradores de todo el mundo. El contenido generado, que incluía a cuidadores leyendo cartas de fans o a la hipopótama dormida en la ducha, consolidó su estatus como una celebridad internacional con una base de fans masiva.

El fenómeno trascendió las pantallas para impactar en la economía local y la cultura popular de Cincinnati. #TeamFiona se transformó en una marca comercial establecida, llevando productos como imanes y camisetas a la tienda del zoológico. La ciudad entera se sumó al homenaje: una cervecería local lanzó una cerveza especial en su honor, y la empresa de ropa Cincy Shirts confeccionó camisetas exclusivas cuyas ganancias fueron destinadas a apoyar las operaciones del zoológico.

Impacto turístico y legado eterno

El atractivo de Fiona transformó a Cincinnati, Ohio, en un destino turístico de primer orden para los amantes de la fauna salvaje. Miles de visitantes viajaron desde lugares tan lejanos como Australia, Alemania, Brasil y Japón para tener la oportunidad de ver a la hipopótama en persona. Este flujo constante de turismo internacional demostró el poder único de los animales individuales para unir a personas de diferentes culturas y geografías en torno a una historia compartida de cuidado y amor.

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Thane Maynard, presidente ejecutivo de la junta directiva del Zoológico de Cincinnati, reflejó el pesar generalizado al declarar que Fiona fue un verdadero regalo para la comunidad. Maynard destacó que nunca había conocido a un animal tan querido, comparando su impacto con atrapar un rayo en una botella. Este reconocimiento oficial subraya que, aunque su vida fue breve, su legado perdurará como un capítulo inolvidable en la historia moderna del zoológico y de la interacción humana con la vida silvestre.