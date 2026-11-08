Muere en Lausana Josep Tarradellas, hijo del expresident y destacado ecotoxicólogo

Fallece este viernes en Suiza Josep Tarradellas i Macià, hijo del expresident de la Generalitat. Su hijo era un reconocido científico y guardián del legado político catalán.

Este viernes ha fallecido en la ciudad suiza de Lausana Josep Tarradellas i Macià, hijo del expresident de la Generalitat de Cataluña, Josep Tarradellas. El fallecimiento del hijo del expresident ha sido confirmado por la familia Tarradellas-Kauffmann, quienes han hecho público un comunicado en el que manifiestan la gran tristeza que les ha acompañado tras esta pérdida irreparable. Josep Tarradellas i Macià se había retirado a una vida discreta lejos de los reflectores políticos, dedicándose exclusivamente a su trayectoria académica y científica durante décadas.

Trayectoria científica en la Escuela Politécnica de Lausana

Josep Tarradellas i Macià desarrolló su vida profesional como un científico de prestigio internacional, especializado en el campo de la ecotoxicología. Ejerció como profesor universitario en la Escuela Politécnica Federal de Lausana, institución en la que estuvo establecido desde hacía varias décadas. A pesar de crecer a la sombra de una de las figuras más importantes de la historia política catalana de la posguerra y de la transición democrática, mantuvo una carrera alejada de los focos mediáticos, priorizando siempre su dedicación a la investigación y la docencia académica en Suiza.

Also read Muere un soldado del Ejército de Tierra durante una instrucción militar en Zaragoza

Nacido en 1942 en Sant Ràfeu, que corresponde al nombre occitano de la localidad francesa de Saint-Raphaël ubicada en la región de Provenza, su biografía estuvo profundamente marcada por el exilio de su padre. Josep Tarradellas i Macià vivió una infancia y juventud lejos de Cataluña, en un contexto donde su padre, ex secretario general de Esquerra Republicana, consejero de Gobernación y diputado, había iniciado su larga etapa de exilio tras la Guerra Civil. Durante ese periodo, el padre del fallecido se convirtió en presidente de la Generalitat en el exilio en 1954, sucediendo a Josep Irla en la dirección de la institución republicana desplazada fuera de España.

Legado político y papel en la memoria histórica

Aunque mantuvo una distancia física y profesional de la política activa, Josep Tarradellas i Macià asumió un papel crucial como guardián del legado familiar e institucional. Fue miembro del patronato del Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià de Poblet, centro que conserva parte fundamental del fondo documental histórico. Además, intervino de manera relevante en la autorización para que el aeropuerto de Barcelona-El Prat incorporara el nombre de su padre, asegurando que la memoria del expresident permaneciera viva en el espacio público catalán tras el histórico retorno de 1977.

Advertisement

El retorno de Josep Tarradellas padre a Cataluña en 1977, conocido por su frase "Ciutadans de Catalunya, ja soc aquí", marcó un hito en la historia reciente. Sin embargo, el hijo del expresident no participó en la actividad política directa, eligiendo en su lugar una vida de servicio al conocimiento. Esta decisión de mantenerse al margen de la política contemporánea le permitió preservar su reputación como un profesional de la ciencia, sin que su apellido familiar definiera su labor académica en el ámbito universitario suizo.

Reacciones institucionales y ceremonia de despedida

Salvador Illa ha lamentado públicamente la muerte de Josep Tarradellas i Macià, destacando su figura como un científico de prestigio y un guardián discreto de un legado imprescindible para entender la Catalunya de hoy. En sus declaraciones, Illa subrayó las virtudes de simplicidad, dignidad y perseverancia al servicio del país que caracterizaron al fallecido. Estas palabras reflejan el reconocimiento institucional a una vida dedicada a la ciencia y a la preservación de la historia, lejos del ruido político habitual.

La familia Tarradellas-Kauffmann ha encargado los preparativos para la ceremonia de despedida del científico, que se celebrará en el centro funerario de Montoie en la localidad de Lausana. Este evento está programado para tener lugar el próximo 11 de noviembre. La elección de este lugar en Suiza responde a la larga residencia que Josep Tarradellas i Macià mantuvo en este país europeo, donde construyó su carrera y su vida personal, lejos del escenario catalán pero siempre conectado con sus raíces a través de su labor archivística y familiar.