Muere el mítico roble Major del bosque de Sherwood, refugio legendario de Robin Hood

El histórico roble Major, vinculado a la leyenda de Robin Hood en el bosque de Sherwood, ha muerto tras no brotar esta primavera. Aunque los esfuerzos de conservación no pudieron evitar su deterioro por el cambio climático, su legado cultural y ecológico perdurará a través de la educación y posibles retoños.

El organismo encargado de su conservación anuncia que no ha brotado esta primavera. El antiguo y milenario roble ubicado en el bosque de Sherwood, en el norte de Inglaterra, que sirvió según la leyenda de refugio al forajido y héroe Robin Hood , ha muerto.

La entidad de conservación que gestiona la reserva natural de Nottinghamshire -donde se encuentra el mencionado bosque- informó este jueves de su fallecimiento, advirtiendo que esta primavera no ha brotado, por lo que los expertos lo consideran muerto. A pesar de los esfuerzos para mejorar su salud y prolongar su vida, el gigantesco roble, conocido bajo el nombre de Major, se ha ido deteriorando visiblemente en los últimos años, agravándose sus problemas a consecuencia del cambio climático, las recientes olas de calor y sequías.

No obstante, desde la entidad de conservación reivindican su legado más allá de ser un árbol vivo. Este emblemático roble sigue siendo una presencia imponente en el paisaje y una parte perdurable de nuestro patrimonio cultural, manifiestan, ensalzando que el conocimiento adquirido con su cuidado contribuirá a preservar otros robles. Su legado perdurará a través de sus retoños y las leyendas asociadas a él, reiteran.

Durante siglos, el roble Major ha estado vinculado con la historia del bosque de Sherwood y la leyenda de Robin Hood. Fue en este enclave donde este personaje robaba a los ricos para ayudar a los pobres y se cuenta que logró burlar a su gran enemigo el sheriff de Nottingham escondiéndose en este árbol.

El roble Major se trata de uno de los más grandes de Reino Unido, con un tronco de aproximadamente 11 metros de circunferencia y una copa de 28 metros. Según las estimaciones, tendría una edad que podría superar los 800 años, convirtiéndose en un testigo vivo de la historia inglesa y un símbolo de la resistencia natural.

Pese a su muerte, el árbol continuará siendo un punto de referencia cultural y turístico, atrayendo a visitantes que desean conectar con la leyenda de Robin Hood. La organización planea establecer un centro de interpretación cerca del árbol para educar al público sobre la historia del bosque y la importancia de la conservación forestal.

Además, se realizará un estudio científico detallado sobre los retoños que haya podido generar, con la esperanza de que alguna de sus ramas o semillas pueda dar vida a nuevos especímenes que hereden su legado genético





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