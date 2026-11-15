Muere el fundador del Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo

Falleció a los 80 años Miguel Ángel Félix Gallardo, ícono del narcotráfico mexicano. Autoridades confirman el deceso en Jalisco por falla orgánica múltiple tras décadas en prisión.

El exlíder criminal Miguel Ángel Félix Gallardo, figura central en la historia del narcotráfico en México y fundador del célebre Cártel de Guadalajara, ha fallecido. El deceso ocurrió este domingo a los 80 años de edad, según confirmaron las autoridades de seguridad del estado de Jalisco. Su muerte se atribuye oficialmente a una falla orgánica múltiple tras ser trasladado con urgencia a un centro médico.

Contexto del fallecimiento y estado de salud

Félix Gallardo ingresó al Hospital País 2000 en Guadalajara el viernes 13 de noviembre de 2026. Fue trasladado desde el centro penitenciario de máxima seguridad Puente Grande, ubicado cerca de esta ciudad. Las autoridades señalan que el narcotraficante se encontraba bajo pronóstico reservado desde su ingreso.

Also read Trucos de Fray Ángel para las mejores papas aliñás y ensaladilla rusa

La salud de Félix Gallardo se había deteriorado considerablemente en sus últimos años. Durante la única entrevista que otorgó desde la prisión, en agosto de 2021, se mostró ciego de un ojo, prácticamente sordo e incapaz de caminar por sí solo. Declaró haber sido intervenido quirúrgicamente múltiples veces, habiéndole extirpado ocho hernias y su estómago.

Historia del Cárcel y el asesinato de Camarena

La detención de Miguel Ángel Félix Gallardo se remonta a 1989, cuando tenía 43 años. Fue arrestado en el marco de una investigación por el asesinato del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena, ocurrido en febrero de 1985. Oficialmente se le acusó de acopio de armas, delitos contra la salud y homicidio.

Advertisement

Recién en 2017, el juicio más largo en la historia judicial de México condenó a Félix a 37 años de prisión. Esta sentencia se basó específicamente en la responsabilidad por la muerte de Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala. Hasta el momento de su deceso, Félix negó los cargos imputados.

Legado y expansión del narcotráfico

Nacido el 8 de enero de 1946 en Culiacán, Sinaloa, Félix Gallardo trabajó en la Policía Judicial estatal antes de ser guardaespaldas del gobernador Leopoldo Sánchez entre 1963 y 1968. Se cree que inició sus actividades criminales durante ese periodo. Posteriormente, formó el Cártel de Guadalajara junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo.

La organización, que traficaba marihuana y opio hacia Estados Unidos, controlaba el tráfico en el norte y occidente del país gracias a sobornos a autoridades. Félix estableció vínculos con el cártel de Medellín y a Pablo Escobar, siendo el primer traficante mexicano en crear un puente aéreo entre Sudamérica y México usando aeronaves Cessna 210.

Consecuencias y reacciones posteriores

Tras la caída del imperio de Félix Gallardo, surgieron otros cártels que protagonizaron una violenta lucha entre ellos y contra el Estado. Esta conflictividad ha causado decenas de miles de muertos y desaparecidos en las décadas siguientes. Su familia creó un sitio web en 2008 para solicitar mejores condiciones médicas durante su encarcelamiento.