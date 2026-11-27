Fallece Manuel Ramírez, figura clave en la editorial Pre-Textos. Un legado de tres décadas dedicado a la difusión intelectual y la defensa de la creatividad humana.

Ha fallecido Manuel Ramírez, el editor y promotor cultural que fundó la editorial Pre-Textos hace aproximadamente cincuenta años. Su muerte marca el fin de una era significativa en el panorama de la publicación independiente y el pensamiento crítico en España. Ramírez no solo dirigió una empresa, sino que cultivó una filosofía de vida centrada en la lectura constante y la reflexión profunda.

La trayectoria de Manuel Ramírez y su editorial

Manuel Ramírez construyó Pre-Textos como un espacio vital para la difusión de ideas complejas y necesarias. Durante más de medio siglo, la editorial se convirtió en un referente para autores que buscaban libertad creativa más allá de los círculos comerciales convencionales. Su trabajo permitió que voces críticas y ensayistas diversos alcanzaran a un público amplio y exigente.

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La historia de Ramírez está intrínsecamente ligada a la defensa de la dignidad humana a través de la cultura. No consideraba la edición como un mero negocio, sino como una herramienta para iluminar la interpretación natural de las personas. Su compromiso era hacer la vida de los lectores más digna de ser vivida, ofreciendo contenido que fomentara el pensamiento autónomo.

La filosofía de lectura como base de la vida

Manuel Ramírez mantenía una rutina de lectura estricta y profunda que definía su estructura mental y espiritual. Solía leer tres libros a la vez, distribuyendo los géneros según el momento del día y la necesidad de equilibrio interior. Esta disciplina no era casual, sino una estrategia consciente para mantener la claridad de pensamiento en un mundo complejo.

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En las mañanas, su lectura estaba dedicada a la espiritualidad, conscientes de que disponía del resto del día para enfrentar las corrupciones y distracciones de la realidad cotidiana. Este hábito matutino le servía para anclar su moralidad antes de adentrarse en los asuntos del mundo. La espiritualidad era el escudo contra el ruido de la vida moderna.

Los domingos se reservaban para la lectura de clásicos, siendo Tucídides el autor que estaba leyendo actualmente en el momento de su fallecimiento. Este autor griego proporcionaba una perspectiva histórica y política fundamental para entender las dinámicas de poder y guerra. El resto del tiempo lo dedicaba a la novela o al ensayo, manteniendo un equilibrio entre la ficción narrativa y la argumentación intelectual.

El rol de la tecnología y la creatividad humana

Para Ramírez, la tecnología no debía ser un fin en sí mismo, sino un medio para liberar el tiempo humano. Creía firmemente que la técnica libera nuestro tiempo para lo único en que somos insustituibles: la creatividad del individuo. Esta dignidad creativa estaba en peligro constante frente a la automatización y la burocracia excesiva.

Con herramientas adecuadas, una persona puede disponer simultáneamente de un asistente de investigación y de un ingeniero extraordinarios. Esta capacidad tecnológica potencía la capacidad humana, pero no la reemplaza. La esencia de la vida residía en la interpretación y la creación, no en la simple ejecución de tareas repetitivas.

La responsabilidad del ciudadano y el ejemplo público

Manuel Ramírez sostenía que todo ciudadano es una persona pública, no solo los políticos profesionales. Pesaba sobre cada individuo la responsabilidad de su ejemplo, creando una red ética que sostenía la sociedad. Los políticos no tenían una responsabilidad distinta a la de cualquier otro ciudadano, sino la misma responsabilidad intensificada por su visibilidad y poder.

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La posibilidad de comunicar ideas a los interesados sin necesidad de intermediarios era un valor fundamental. Esta autonomía intelectual permitía la transmisión directa del conocimiento, evitando la distorsión mediática. La filosofía, entendida como un universal antropológico, se encontraba allí donde hubiera un ser humano vivo y consciente.

La filosofía de los escritores tenía la obligación de iluminar la interpretación natural de la gente. Este enfoque buscaba elevar la calidad de vida de las personas mediante la comprensión profunda del mundo. No se trataba de una filosofía derivada y académica, sino de una herramienta práctica para la existencia diaria.

Crítica cultural y visión sobre el arte

Sus opiniones sobre el cine y el teatro reflejaban un estándar elevado de exigencia estética y moral. Confesaba haber salido de dos de los grandes éxitos cinematográficos del año, preferiendo contemplar una pared antes que soportar obras que consideraba superficiales. Esta postura crítica demostraba su compromiso con la calidad sobre el éxito comercial.

Evaluaba el contenido de las obras artísticas buscando ejemplaridad y dignidad, elementos que consideraba ausentes en muchas producciones modernas. La destrucción, la decadencia y la corrupción sin atisbo de grandeza eran temas que rechazaba como insuficientes para el arte trascendente. Sin estos valores, las obras carecían de sustancia profunda.

Manuel Ramírez dejaba un legado imborrable en la edición cultural española. Su muerte, ocurrida medio siglo después de la fundación de Pre-Textos, simboliza el cierre de un ciclo dedicado a la intelectualidad pura. Su vida fue un ejemplo de integridad, lectura constante y defensa inquebrantable de la dignidad humana a través de la palabra escrita.