Muere el atacante de Cracovia por ideología de ultraderecha tras matar a seis personas

El sujeto que causó la masacre en la plaza principal de Cracovia fallece en el hospital. Polonia investiga el vínculo con extremismo derecho.

La Policía de Polonia confirmó este lunes que el hombre armado responsable de la masacre en Cracovia ha fallecido en el hospital. Este suceso pone fin a la amenaza inmediata tras los ataques del sábado en la histórica Plaza del Mercado, donde el atacante dejó un balance de seis muertos y dieciséis heridos. La institución reafirmó que el joven, de veintitantos años, murió tras ser sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas por las heridas de bala recibidas durante su confrontación con las fuerzas del orden.

Detalles del ataque en la plaza histórica

El incidente comenzó la tarde del sábado cuando el hombre condujo su vehículo hacia el centro de la Plaza del Mercado de Cracovia. Desde dentro de su automóvil, comenzó a disparar indiscriminadamente contra los presentes, una ubicación emblemática y concurrida del sur de Polonia. Las autoridades reportaron que la violencia inicial resultó en la muerte inmediata de cuatro mujeres y dos hombres antes de que los agentes pudieran neutralizar al sospechoso. Dieciséis personas más resultaron heridas en el caos, incluyendo a dos oficiales de la Policía de Cracovia que intentaron responder a la emergencia.

Also read Polonia investiga como un delito de terrorismo el tiroteo en Cracovia que causó 6 muertos

La subinspectora de la Policía, Katarzyna Cisło, detalló al medio de comunicación polaco TVN24 que el presunto atacante vestía prendas de estilo militar y utilizaba armas de este tipo. Se descubrieron arsenal y municiones adicionales dentro de su vehículo, lo que sugiere una planificación previa. La rapidez de la respuesta policial fue crucial para limitar el número de víctimas, aunque el trauma en la ciudad sigue siendo profundo. Las autoridades trataron el tiroteo como un posible atentado terrorista debido a la naturaleza aleatoria y masiva del acto violento en un espacio público tan simbólico.

Investigación sobre ideología y vínculos familiares

El ministro del Interior de Polonia, Marcin Kierwiński, declaró en una conferencia de prensa que el atacante estaba fascinado por las ideologías de extrema derecha y poseía opiniones muy radicales. Esta pista orienta a la fiscalía hacia la posibilidad de motivaciones políticas o extremistas, un hecho poco común en una nación con leyes de armas excepcionalmente estrictas. Las investigaciones continúan activamente para determinar si existían cómplices o grupos detrás de este acto individual, aunque se considera altamente probable que el autor actuara solo.

Advertisement

La investigación también ha revelado una conexión familiar trágica y oscura. Los cuerpos de la madre, el padre y la hermana del sospechoso fueron hallados posteriormente en su domicilio ubicado en Ostrowiec Świętokrzyski. Esta localidad se encuentra a aproximadamente 193 kilómetros al noreste de Cracovia. La fiscalía de Polonia indicó el domingo que es muy probable que los asesinatos de sus familiares fueran cometidos por la misma persona, sugiriendo que la masacre en la plaza fue parte de un plan más amplio y premeditado de venganza o exterminio.

Héroes civiles y el estado de las víctimas

Mientras la policía aseguraba la escena, la intervención de civiles fue determinante para salvar vidas. Michal Pedziwiatr, un cirujano que acababa de terminar de almorzar con su familia, acudió rápidamente al lugar del tiroteo. Él y su amigo, también cirujano, Mateusz Wierdak, se encontraron en el centro del caos y comenzaron a atender a los heridos sin equipo de protección ni guantes. Pedziwiatr describió la experiencia como estar en el ojo de la tormenta, mientras trabajaban bajo presión extrema para contener las hemorragias.

La labor de Mateusz Wierdak fue particularmente destacada por salvar la vida de un agente de policía que había logrado reducir al atacante. Wierdak aplicó presión sobre la herida sangrante e introdujo gasas en la cavidad torácica del oficial sin ningún material médico disponible. Además, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, elogió públicamente a los dos agentes de policía heridos. Estos funcionarios, que también salvaron muchas vidas al enfrentar al tirador, permanecen hospitalizados tras haber sido operados con éxito.

Impacto nacional y medidas de seguridad

Polonia se encuentra conmocionada por este inusual tiroteo masivo, que ha provocado un luto nacional y ha llevado a un refuerzo inmediato de la seguridad en las zonas turísticas y públicas. La naturaleza del ataque ha generado una ola de temor en toda la nación, destacando la vulnerabilidad incluso en países con controles de armas rigurosos. Las autoridades han prometido una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad en lugares con alta afluencia de peatones como la Plaza del Mercado de Cracovia.

Advertisement

La comunidad internacional observa de cerca el desarrollo de los acontecimientos, mientras los servicios de emergencia continúan su trabajo en el lugar. La información proporcionada por CNN y Reuters indica que la noticia está en desarrollo y se actualizará a medida que se obtengan más detalles sobre las motivaciones del atacante y el estado de recuperación de los heridos. El suceso marca un momento crítico en la historia reciente de seguridad pública en el sur de Europa, obligando a la sociedad polaca a reflexionar sobre la radicalización y la prevención de la violencia extrema.