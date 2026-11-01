Muere Antonio Navarro Wolff, exlíder del M-19 y padre de la Constitución de Colombia

Falleció Antonio Navarro Wolff a los 78 años en Bogotá. Excomandante del M-19 y figura clave en la redacción de la Constitución colombiana de 1991, su muerte conmociona al país.

El político colombiano y excomandante del Movimiento 19 de abril, conocido como M-19, Antonio Navarro Wolff, falleció este domingo a los 78 años en la capital Bogotá. Su familia confirmó el deceso a través de un comunicado oficial divulgado en las redes sociales, expresando su profundo dolor ante la pérdida de uno de los figuras más influyentes de la historia política reciente de la nación sudamericana.

Confirmación De La Muerte En Bogotá

La familia de Navarro Wolff informó que el fallecimiento ocurrió a las 2:42 de la tarde de hoy, lo que equivale a las 19:42 GMT del 1 de noviembre. En su mensaje, los familiares detallaron que la despedida del político se realizará en la intimidad, por lo que solicitaron respeto a los medios de comunicación y al público en general durante este momento de profunda conmoción.

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El comunicado enfatizó que llevarán siempre en lo profundo de sus corazones a su querido Antonio, definiéndolo como el hombre de la paz. Se pidió a la prensa y a la sociedad guardar luto y espacio para que los allegados puedan honrar su memoria en privado, lejos de los focos mediáticos.

Trayectoria Militar Y El Atentado En Cali

Navarro Wolff nació en 1948 en el municipio de Pasto, ubicado en el departamento de Nariño, al suroeste de Colombia. Inició su vida pública uniendo fuerzas a la guerrilla M-19 durante la década de 1970. Durante sus años de clandestinidad, ocupó el segundo puesto de mando de la organización, la cual estaba liderada por Carlos Pizarro, un histórico comandante que fue asesinado en 1990 y al que Navarro Wolff sucedió en el mando.

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La vida de Navarro Wolff estuvo marcada por la violencia desde temprana edad. En 1985, fue víctima de un brutal atentado en la ciudad de Cali. Le lanzaron una granada que explotó cerca de su cuerpo, un ataque que le costó la pérdida de su pierna izquierda y le dejó secuelas graves en el rostro y la laringe, marcando su presencia física para siempre.

Arquitecto De La Constitución De 1991

Como miembro del M-19, Navarro Wolff fue uno de los principales negociadores de la paz firmada con el Gobierno del presidente Virgilio Barco en 1990. Este hito histórico marcó el fin de su etapa armada y el inicio de una larga trayectoria política institucional. Ocupó cargos de gran relevancia, incluyendo presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia, órgano encargado de redactar la Carta Magna vigente en el país.

Es considerado uno de los padres de la Constitución colombiana. Defendió esta carta magna con el objetivo de que se desarrollara y modificara en aspectos puntuales para consolidar los derechos de la ciudadanía. Su legado incluye también haber ejercido como alcalde de Pasto, gobernador de Nariño, senador y representante a la Cámara, dejando una huella indeleble en la arquitectura política del Estado colombiano.

Conmoción Y Luto En La Política Nacional

La muerte de este líder izquierdista ha generado una profunda conmoción en la política colombiana, motivando condolencias de alto nivel. Expresidentes, senadores y organizaciones de derechos humanos han expresado su pesar. El expresidente Álvaro Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, escribió en la red X su solidaridad con los familiares, destacando que su pensamiento contrario no afectó una relación respetuosa, especialmente durante sus tiempos en la Gobernación de Nariño y el Gobierno nacional.

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Por su parte, el expresidente Ernesto Samper, cuyo mandato fue de 1994 a 1998, lamentó el fallecimiento y reconoció a Navarro Wolff como un compañero de luchas políticas por la paz. Samper apuntó que la historia le reconocerá el gesto de grandeza, serenidad y convivencia que tuvo cuando asumió la dirección del M-19 tras el asesinato de Carlos Pizarro.

El senador y líder de la oposición colombiana, Iván Cepeda, también se unió a las condolencias. Manifestó su gran admiración y respeto por uno de los más destacados dirigentes de las izquierdas y del progresismo en Colombia. Cepeda afirmó que la serenidad de Navarro Wolff en momentos decisivos, junto con sus convicciones democráticas y sociales, forman parte fundamental de nuestro legado político y deben ser preservados para las futuras generaciones.