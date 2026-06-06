Muere Anthony Head, icónico actor de "Buffy" y "Ted Lasso", a los 72 años

El veterano actor británico Anthony Head falleció por complicaciones de una neumonía, dejando atrás una extensa carrera televisiva y teatral, así como a sus hijas Emily y Daisy, quienes rindieron homenaje a su vida y legado.

El fallecimiento de Anthony Head , reconocido actor británico que interpretó a personajes icónicos en series como "Buffy, la cazavampiros" y " Ted Lasso ", ha conmocionado a la comunidad del espectáculo.

El artista, de 72 años y cinco meses, murió en paz a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, rodeado de su familia inmediata. Sus hijas, Emily y Daisy Head, difundieron un emotivo comunicado en el que expresaron su profundo dolor y agradecimiento por la vida y obra de su padre.

Destacaron que haber sido sus hijas fue un honor y un privilegio, y subrayaron el impacto que Anthony dejó tanto en sus colegas como en los millones de espectadores que disfrutaron de sus interpretaciones a lo largo de varias décadas. A pesar del vacío que su partida ha creado, las palabras de sus hijas resaltan la certeza de que su legado permanecerá vivo en los programas que forman parte de su historial artístico y en la memoria colectiva de su público





HOLAFashion / 🏆 41. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anthony Head Buffy La Cazavampiros Ted Lasso Actores Británicos Obituario

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Muere Marjane Satrapi, artista y autora franco-iraní detrás de 'Persépolis', a los 56 añosLa artista, autora y activista por los derechos de las mujeres franco-iraní Marjane Satrapi, ilustradora detrás de la novela gráfica autobiográfica “Persépolis”, falleció a los 56 años.

Read more »

Muere el actor Anthony Head, conocido por 'Buffy Cazavampiros' y 'Ted Lasso', a los 72 añosEl actor británico Anthony Head falleció a los 72 años debido a complicaciones derivadas de una neumonía, según informó su familia. Destacó en series como 'Buffy Cazavampiros', 'Merlín' y 'Ted Lasso'.

Read more »

Muere el actor Anthony Head, conocido por sus papeles en 'Ted Lasso' y 'Buffy Cazavampiros'La familia de Anthony Head ha anunciado que la muerte del actor se ha producido por 'complicaciones derivadas de una neumonía'

Read more »

Fallece el actor Anthony Head, conocido por Buffy y Ted Lasso, a los 72 añosEl actor británico Anthony Head, famoso por su papel de Rupert Giles en Buffy, la cazavampiros y Rupert Mannion en Ted Lasso, murió por complicaciones de neumonía. Sus hijas Emily y Daisy Head confirmaron la noticia.

Read more »