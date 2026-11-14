Muere Alix Small, campeona de culturismo que superó la anorexia

Alix Small, campeona de culturismo, murió a los 26 años tras superar la anorexia con el entrenamiento de fuerza. Su madre confirmó la noticia.

El mundo del culturismo está de luto tras la muerte de Alix Small, culturista profesional e influencer de fitness, que falleció a los 26 años. La deportista escocesa logró convertirse en campeona de culturismo después de superar una grave anorexia, y deja una historia de superación que inspiró a miles de personas. La noticia se conoció el 8 de noviembre y fue confirmada por su madre, Karen Small, y por una amiga cercana.

Según la información disponible, Alix Small comenzó a luchar contra la anorexia a los 15 años, llegando a pesar alrededor de 32 kilos. Su caso se convirtió en un ejemplo de recuperación vinculado al deporte, en el que el culturismo y el entrenamiento de fuerza tuvieron un papel decisivo.

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Alix Small y su recuperación de la anorexia

Alix Small superó la anorexia que padeció desde los 15 años gracias al culturismo y al entrenamiento de fuerza. Ambas disciplinas fueron fundamentales en su proceso de recuperación.

Según la información publicada, el entrenamiento le permitió cambiar su relación con su cuerpo. Con el tiempo, su atención se desplazó hacia el rendimiento deportivo y dejó de centrarse en la enfermedad que había marcado su adolescencia.

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Su historia se difundió precisamente por ese cambio de enfoque. Para muchos seguidores, la trayectoria de Alix Small mostró que la actividad física intensa y controlada puede formar parte de un proceso de recuperación.

Su carrera en el culturismo profesional

Alix Small obtuvo la tarjeta profesional de la IFBB con solo 19 años. Ese logro marcó el inicio de su etapa como competidora de alto nivel en el culturismo.

En 2021 ganó el Europa Pro Championships, celebrado en España. Posteriormente, en 2022, conquistó el Mr. Big Evolution Pro de Portugal, con lo que consolidó su posición dentro del circuito profesional.

Su trayectoria le permitió además clasificarse para el prestigioso Mr. Olympia, uno de los certámenes más reconocidos del culturismo mundial. Sin embargo, los problemas de salud terminaron apartándola de la competición profesional.

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Circunstancias de su muerte y reacciones

Por el momento no se han aclarado las circunstancias de la muerte de Alix Small. Tampoco existe información que permita relacionar su fallecimiento con sus antiguos problemas alimentarios.

La confirmación del fallecimiento llegó de la mano de su madre, Karen Small, y de una amiga cercana de la deportista. Ambas fuentes sirvieron para verificar la noticia en un momento en que la comunidad del culturismo expresa su pesar.

Su muerte ha provocado numerosas muestras de cariño en la comunidad del culturismo, donde muchos seguidores recuerdan su trabajo y su historia de superación personal y deportiva.