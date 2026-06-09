MSI presenta el primer PC gaming con asistente de IA holográfico integrado en el chasis

MSI ha presentado en Computex su nuevo MEG Vision X2 AI+, un PC de sobremesa para gaming que incluye una pantalla de 13 pulgadas integrada en el chasis con un asistente de IA holográfico interactivo llamado LuckyClaw. Este agente no solo monitoriza el hardware en tiempo real sin overlay en la pantalla principal, sino que también actúa como centro de control para periféricos y ajustes de rendimiento, ejecutándose en la NPU e iGPU de Intel para no consumir recursos de la GPU dedicada. El sistema cuenta con hardware de gama extrema, incluyendo CPU Intel Core Ultra y GPU NVIDIA Blackwell (RTX 5090), y refrigeración inteligente. Su disponibilidad y precio aún no han sido confirmados, pero apunta a la franja premium.

La transformación que experimenta el sector de los ordenadores personales ha alcanzado un hito que desplaza la frontera entre el mero componente de cálculo y la interacción de ciencia ficción.

Durante la última edición de la feria tecnológica Computex, el fabricante MSI ha lanzado el primer PC gaming de sobremesa del mundo con un agente de IA en forma de 'holograma', rompe con el paradigma de la inteligencia artificial oculta o integrada estrictamente en tareas de optimización en segundo plano, dándole un rostro y un canal interactivo directo al usuario a través del chasis.

A diferencia de las propuestas tradicionales que se limitan a incorporar unidades de procesamiento neural (NPU) para agilizar funciones de software generales, la firma taiwanesa ha decidido dotar a su buque insignia de una capa de experiencia agéntica, no solo para monitorizar el rendimiento en videojuegos y cargas de trabajo masivas, sino redefinir la forma en que los entusiastas del ecosistema interactúan con su máquina. Interfaz AI HMI: El centro de mando del asistente LuckyClaw La gran innovación visual y de usabilidad del MEG Vision X2 AI+ radica en la implementación de una generosa pantalla de 13 pulgadas incrustada de forma directa en la estructura de la torre.

En este panel cobra vida, el asistente virtual de la marca que se despliega simulando un holograma o compañero interactivo constante. Su funcionalidad trasciende lo puramente ornamental: actúa como un centro de control interactivo que puede cambiar automáticamente a widgets prácticos según la aplicación en uso, mostrar contenido multimedia personalizado (como animaciones o arte generado por IA), ajustar los perfiles de rendimiento y controlar parámetros de periféricos de la marca sin interrumpir la visualización del monitor principal.

Entre sus capacidades destaca el monitoreo técnico sin intrusión, permitiendo revisar frecuencias, temperaturas y estados del hardware en tiempo real sin requerir la ejecución de programas OSD superpuestos en la pantalla principal de juego. Además, posee reconocimiento automatizado del software activo, modificando dinámicamente los perfiles de ventilación. A través de la pantalla táctil y el asistente conversacional, es posible comandar directamente las configuraciones del menú interno de los monitores gaming compatibles de la misma marca, centralizando el control del ecosistema.

Configuración de Gama Alta (Base de Hardware) El despliegue estético de la segunda pantalla no sacrifica en absoluto la potencia bruta del ordenador. Al alimentarse el panel frontal de la gráfica integrada del chip Intel, la tarjeta gráfica de arquitectura Blackwell (como la imponente RTX 5090) mantiene el 100% de sus recursos dedicados al procesamiento de texturas, cálculo geométrico y tecnologías de escalado inteligente artificial de fotogramas.

La base de procesamiento incluye opciones de Intel Core Ultra 7 265K o Intel Core Ultra 9 285K, junto con memoria DDR5 expandible. La arquitectura Blackwell de la GPU está optimizada para renderizado masivo y soporte de trazado de rutas de última generación, ofreciendo ancho de banda idóneo para ejecutar y mantener modelos de lenguaje e IA en local de manera fluida, tiempos de carga instantáneos para juegos exigentes y transferencia de archivos de alta densidad, y latencias mínimas ideales para juego competitivo en red e intercambio de datos masivos en entornos locales.

Todo este hardware se mantiene bajo control térmico gracias al sistema de refrigeración inteligente de la firma, el cual ajusta dinámicamente los flujos de aire internos para garantizar estabilidad con niveles de ruido mínimos, incluso en sesiones de juego extremo a resoluciones 4K. ¿El asistente de IA consume recursos de la tarjeta gráfica principal mientras estoy jugando? No. De acuerdo con las pruebas arquitectónicas del dispositivo, la interfaz y el procesamiento de la pantalla táctil AI HMI se ejecutan de manera directa a través de la NPU y los gráficos integrados del procesador Intel.

Esto garantiza que la tarjeta de video dedicada NVIDIA GeForce RTX de la serie 50 permanezca totalmente libre de cargas secundarias para rendir al máximo en los videojuegos. MSI aprovechó la vitrina internacional de Computex para desvelar formalmente el chasis y su propuesta de software agéntico, pero no ha confirmado aún el precio de salida al mercado ni la fecha exacta de disponibilidad global.

No obstante, dadas sus especificaciones técnicas de gama extrema que incluyen memorias DDR5 expandibles y las GPU de gama entusiasta, se posicionará en el sector premium de la marca. La ingenua fantasía de creer que las torres de ordenador se iban a quedar relegadas a cajas oscuras con ventiladores de colores nos juega una mala pasada cuando los fabricantes deciden dar el salto de estado sólido hacia la informática interactiva.

MSI ha entendido con precisión técnica que el futuro no está en esconder la IA en el fondo del sistema operativo, sino en transformar el propio hardware en un ente conversacional con presencia física. Meter un agente con apariencia de holograma en una pantalla de 13 pulgadas incrustada en el chasis es una jugada audaz que redefine el concepto de monitorización de un equipo.

Este enfoque convierte al PC de sobremesa de un mero contenedor de componentes a un compañero interactivo, fusionando la alta potencia gaming con una interfaz de usuario situacional y accesible, marcando probablemente el inicio de una nueva era en el diseño de sistemas de escritorio para entusiastas





fayerwayer / 🏆 43. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

MSI PC Gaming IA Holográfica MEG Vision X2 AI+ Computex Luckyclaw AI HMI Intel Core Ultra NVIDIA RTX 5090 Refrigeración Inteligente

United States Latest News, United States Headlines