Sport Life Ibérica gestiona las plazas para la prueba del 4 de abril en Madrid. Conecta con la comunidad runner y asegura tu sitio en esta cita deportiva clave.

La prueba conocida como Movistar Madrid Medio Maratón se celebrará el próximo 4 de abril con la salida y la meta situadas en la plaza de Colón. Los corredores interesados en participar ya pueden gestionar sus inscripciones a través del operador oficial, Sport Life Ibérica S.A.U., quien ha abierto el primer tramo de registros para este evento de alta competición y participación masiva en la capital española.

Proceso de Inscripción y Plataforma Oficial

Sport Life Ibérica S.A.U., identificada con el CIF A-82090952 y con domicilio social en la calle Nestares 20 de Madrid, actúa como la entidad responsable del tratamiento de datos y la gestión administrativa del evento. Para formalizar la participación, los atletas deben acceder a la plataforma web oficial y proporcionar información detallada que incluye nombre, apellidos, usuario, contraseña, correo electrónico, dirección postal, teléfono, género y fecha de nacimiento.

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Es fundamental que los usuarios lean y acepten las condiciones legales antes de completar el formulario. El consentimiento expreso es un requisito indispensable para que los datos personales sean tratados correctamente por la empresa organizadora. Sin esta autorización expresa, no es posible registrar la inscripción ni asegurar la plaza en la carrera programada para la fecha indicada en el calendario deportivo local.

Separación de Consents y Uso de Datos

La normativa de protección de datos exige una separación clara entre el registro técnico y el marketing. El consentimiento para registrarse como usuario en la web es independiente del tratamiento de datos para fines de prospección de mercado. Los corredores pueden elegir si desean recibir información publicitaria de productos y servicios de Sport Life Ibérica S.A.U. o de terceros en sectores como telecomunicaciones, finanzas, seguros y moda.

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Esta distinción permite a los participantes mantener el control sobre su privacidad. Si un corredor no desea ser contactado con fines comerciales, puede rechazar el apartado de prospección sin afectar su derecho a correr. La empresa se compromete a utilizar los datos únicamente para la gestión de la inscripción y la comunicación logística necesaria para el buen desarrollo del evento atlético.

Derechos de Acceso y Retiro de Consentimiento

Los participantes conservan la potestad de retirar su consentimiento en cualquier momento con efectos instantáneos. Para ejercer este derecho o para solicitar el acceso, rectificación o supresión de sus datos, los usuarios pueden dirigirse por correo postal a la sede en la calle Nestares 20, utilizar el formulario web disponible en la plataforma, o enviar un correo electrónico a protecciondatos@slib.es.

Además, respecto al canal de mensajería instantánea, los usuarios pueden darse de baja respondiendo con la palabra clave 'baja' a cualquiera de los mensajes recibidos. La organización ha designado a un Delegado de Protección de Datos, accesible en dpo@slib.es, para garantizar que todas las medidas de seguridad y custodia de la información se cumplen rigurosamente, asegurando la confidencialidad de los datos de cada atleta inscrito.

Conservación de Datos y Responsabilidades Legales

Sport Life Ibérica S.A.U. conservará los datos debidamente bloqueados y archivados durante un plazo máximo de cinco años. Este periodo de retención tiene como objetivo hacer frente a eventuales responsabilidades legales que pudieran surgir tras la finalización de la prueba. Esta práctica es estándar en la industria del deporte masivo para garantizar la trazabilidad y el cumplimiento normativo.

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Los corredores también tienen la facultad de formular reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos, con sede en la calle de Jorge Juan 6 de Madrid. Es obligatorio garantizar que se es mayor de 16 años y que la información proporcionada durante el registro es veraz, una declaración de honor que tiene validez legal en todo el proceso de preinscripción y validación de las plazas otorgadas.