Movilización europea contra la eliminación de videojuegos online: Stop Killing Games exige protección legal

Miles de jugadores impulsan la iniciativa Stop Killing Games para que la UE prohíba a los editores cerrar servidores y dejar inservibles los juegos que han comprado, buscando una normativa que garantice versiones jugables o alternativas comunitarias.

Millones de jugadores europeos están movilizando sus voces para frenar la práctica cada vez más frecuente de eliminar permanentemente juegos en línea una vez que dejan de ser rentables para sus desarrolladores.

El movimiento ciudadano "Stop Killing Games" (en español, "Dejad de matar a los videojuegos") lleva dos años presionando a los organismos reguladores de la Unión Europea con el objetivo de que se establezca una normativa que obligue a la industria a conservar una versión jugable de cada título que se lanza al mercado, al menos en la parte que no dependa de servidores externos. La iniciativa ha sido presentada ante el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social, donde ha cosechado el respaldo de numerosos eurodiputados y representantes de la sociedad civil.

La Comisión Europea debe decidir antes del 27 de julio si el tema será objeto de una propuesta legislativa que impida a los distribuidores retirar el acceso a sus propios productos, y aunque la reacción de la Comisión ha insinuado posibles soluciones no regulatorias, los promotores del movimiento siguen confiados en que el Parlamento, que muestra amplio consenso, pueda impulsar una normativa más estricta. El caso que más ha puesto de relieve la problemática es el del popular videojuego de carreras "Forza Horizon 5", que en su décimo aniversario había superado los 12 millones de usuarios activos.

En 2024 Ubisoft anunció el cierre definitivo de sus servidores, eliminando tanto los modos multijugador como los contenidos descargables que los jugadores habían adquirido durante años, pese a haber invertido aproximadamente 85 euros entre la copia física y el pase de temporada. Situaciones similares ya han ocurrido con títulos como "Anthem" de BioWare y, próximamente, con "New World: Aeternum" de Amazon Game Studios.

Los afectados describen la experiencia como "un robo", pues no solo pierden el acceso a lo que pagaron, sino que también ven borrado el registro de sus logros y recuerdos digitales. Según explica Alberto Hidalgo Cerezo, profesor de Derecho Privado en la Universidad San Pablo CEU y consejero legal de Stop Killing Games, muchos contratos de licencia incluyen cláusulas que permiten a los editores finalizar el servicio en cualquier momento, con o sin causa justificada, obligando al usuario a desinstalar y destruir el juego.

"No es una práctica equilibrada ni justa", sostiene el jurista, añadiendo que la normativa propuesta no pretende exigir a las compañías que mantengan indefinidamente todos los servidores, sino que garantice alternativas viables cuando decidan retirar el soporte. Entre esas alternativas, el movimiento propone que los desarrolladores ofrezcan versiones offline, proporcionen los archivos del servidor para que la comunidad los aloje, o permitan la transferencia de derechos a terceros que continúen ofreciendo el servicio.

De esta forma, el usuario mantendría al menos una parte de la experiencia, evitando que su inversión se vuelva totalmente inservible. Con más de 3.200 millones de jugadores en el mundo y alrededor de 700 millones en la UE, la cuestión trasciende el ámbito de unos pocos títulos y toca la esencia del consumo digital en la era de los servicios basados en la nube.

Stop Killing Games sigue insistiendo en que, si la Comisión no avanza, el Parlamento Europeo tiene la capacidad de tomar la iniciativa legislativa, respaldado por el amplio apoyo ciudadano que ha demostrado en los últimos meses





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