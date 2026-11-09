Mourinho lidera la recuperación del Real Madrid tras el Clásico

José Mourinho restaura el orden en el vestuario del Real Madrid tras la victoria en el Clásico, gestionando los egos de Vinicius Junior y consolidando al equipo en la Champions League y La Liga.

El Real Madrid ha llegado al parate invernal con una identidad renovada y resultados contundentes, consolidándose como líder compartido en la fase de liga de la Champions League junto al Paris Saint-Germain ( PSG) dirigido por Luis Enrique. El equipo blanco se mantiene a solo tres puntos del líder en La Liga y cuenta con una victoria crucial obtenida en el duelo de El Clásico disputado a domicilio, lo que ha generado un ambiente de certeza y estabilidad alrededor del club.

Mourinho apaga el polvorín del vestuario

La llegada de José Mourinho al banquillo merengue ha actuado como el antídoto definitivo para calmar la tensión que caracterizó la pasada campaña, una etapa marcada por la destitución de Xabi Alonso, la derrota ante el FC Barcelona en la Supercopa y una atmósfera casi anárquica bajo el mando de David Arbeloa. Con un tercio de la temporada ya registrado, la intervención del técnico portugués ha restablecido la disciplina y el orden en un entorno que, de otra manera, habría continuado en crisis tras la salida del anterior entrenador.

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Debate sobre el historial y el palmarés reciente

La decisión de Florentino Pérez de confirmar la segunda etapa de Mourinho no contó con un consenso unánime entre la afición, dividiendo a los seguidores entre aquellos que recuerdan sus éxitos históricos y quienes critican su ausencia de títulos en los últimos trece años. Los partidarios más leales destacan sus batallas épicas con el FC Barcelona de Pep Guardiola, la temporada histórica de cien puntos y las tres semifinales consecutivas de la Champions League, pilares de su leyenda.

No obstante, el escépticos señalan que el club no ganó la Champions con él en su primera etapa y que su palmarés reciente incluye únicamente seis trofeos repartidos entre Chelsea, Manchester United, el Fenerbahce y el Benfica, equipos donde su gestión no siempre terminó con glorias europeas. Tras dejar el Real Madrid en 2013, Mourinho atravesó una década y media donde la magia parecía haber disminuido, culminando en etapas sin títulos en Turquía y Portugal que olían más a exilio que a retorno triunfal.

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Gestión de egos y el caso de Vinicius Junior

Mourinho regresa a Madrid enfrentando un panorama similar al de su primera era: un equipo sediento de recuperar su prestigio con una plantilla desestructurada y nerviosa, donde en el cierre de la temporada anterior hubo altercados entre compañeros. El técnico portugués ha demostrado una vez más su habilidad para manejar los egos, un rasgo distintivo de su carrera, especialmente con figuras clave como Vinicius Junior.

El extremo brasileño, señalado previamente como un detonante de la tensión con Xabi Alonso tras un incidente público en un partido contra el FC Barcelona, se ha convertido en un titular indiscutible bajo el mando de Mourinho. El entrenador incluso defendió públicamente al jugador, afirmando que si él fuera Vini, habría forzado una salida en el verano, pero ha mantenido su confianza en el campo para reafirmar su autoridad.

Lealtad al escudo y decisiones tácticas futuras

La relación entre el técnico y el brasileño se puso a prueba cuando Mourinho lo retiró en lo que parecía una derrota inevitable ante la Roma (1-3), un gesto que contrastó con su titularidad habitual. Mourinho sentenció en conferencia de prensa que lo único intocable en el club es el escudo, demostrando que su espalda construida a lo largo de los años mantiene a todos los jugadores alineados bajo su autoridad.

A pesar de la reciente suspensión de Vinicius por un incidente con un jugador del Villarreal y las buenas actuaciones de Diomandé en su lugar, el mensaje del banquillo es claro: ningún jugador está por encima de las decisiones del entrenador. Si Mourinho considera oportuno mantener a Diomandé como titular por sus rendimientos recientes, no dudará en aplicar la medida, asegurando que la jerarquía y el resultado colectivo siguen siendo la prioridad absoluta del Real Madrid en esta etapa.