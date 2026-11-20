Juanes rinde homenaje a su padre Peter Hernández, fallecido a los 75 años, compartiendo un emotivo mensaje junto a su hermano Eric Fernández.

El cantante Juanes ha publicado en la plataforma Instagram una imagen en blanco y negro mostrando un abrazo a su padre, Peter Hernández, quien se encontraba recostado en una camilla. Con esta fotografía, el intérprete ha comunicado oficialmente el fallecimiento de su progenitor. La despedida tiene un tono profundamente emotivo y personal, dirigida directamente a sus seguidores y a la comunidad que ha seguido su carrera musical.

Peter Hernández fallece a los 75 años

Peter Hernández ha fallecido oficialmente a la edad de 75 años. Aunque por el momento el artista no ha revelado los motivos específicos ni la causa médica de su muerte, ha dedicado unas últimas palabras públicas en las que honra la memoria de su padre. Esta noticia confirma el fallecimiento del hombre que fue pilar fundamental en la vida del reconocido músico colombiano.

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Recuerdos del abrazo final y el legado paterno

El músico ha destacado el papel fundamental que tuvo su padre tanto en su familia como en su formación personal. En el mensaje, Juanes revela que la semana pasada pudo abrazar a su padre por última vez. Si alguna vez ha hablado de él ante el público, siempre ha mencionado que es un referente esencial en su trayectoria. Él crió a sus cuatro hermanas, a su hermano y a él mismo, siendo considerado el mejor padre del mundo por su hijo.

Homenaje a Bernadette San Pedro Bayot

El artista también ha querido dedicarle unas últimas palabras recordando a su madre, Bernadette San Pedro Bayot. Ella falleció en 2016 a los 55 años a causa de un aneurisma cerebral. Su pérdida supuso un impacto significativo para el artista, quien en distintas ocasiones ha recordado la importancia que tuvo en su vida. Esta referencia conecta el duelo actual con el dolor previo que la familia enfrentó hace varios años.

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La voz de Eric Fernández en la despedida

Su hermano, Eric Fernández, también ha querido sumarse a la despedida con un mensaje publicado en la misma entrada de Instagram. Ha escrito: "Te extraño papá, ¡tanto! Sin duda. Te lo debo y prometo que cumpliré tus deseos y mis compromisos contigo". Este testimonio confirma que la familia mantiene unida su despedida pública a través de esta plataforma digital.

Impacto emocional y compromiso familiar

La publicación en Instagram se ha convertido en el canal oficial para que la familia Fernández exprese su dolor. Juanes y Eric Fernández coordinan sus mensajes para honrar la memoria de Peter Hernández. La comunidad musical y los seguidores responden con apoyo a esta declaración conjunta. La familia busca preservar el legado del padre fallecido y sus promesas mutuas.